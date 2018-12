Apple quitará Connect de Apple Music

Apple ha tratado de implementar funciones de ámbito social en sus aplicaciones de música, pero desafortunadamente no han conseguido el éxito planeado. De acuerdo a información de 9to5Mac, el equipo de Cupertino se encuentran poniéndose en contacto con artistas para notificarles que ya no es posible publicar en Connect, una sección de Apple Music en la que tenían la opción de compartir contenido con sus fans.

Cabe mencionar que la pestaña ya no se podrá ver en la barra de navegación de la app, sino por debajo de las recomendaciones de música y las listas personalizadas. Por otra parte, las publicaciones están siendo eliminadas del apartado "Para ti" y de las páginas para artistas. Adelantaron que el contenido ya publicado no se contemplará en resultados de búsquedas en mayo del siguiente año, lo que anticipa un inminente cierre.

Debut de Connect

Connect fue una de las funciones que tuvieron su presentación con Apple Music en junio del 2015, y desde ese tiempo nunca generó impacto. Lo más seguro es que no compartan estadísticas de uso y podemos dar por hecho que era una de las secciones menos usadas por los usuarios del servicio. El tiempo pasó y no se llevaron a cabo novedades enfocadas a esta funcionalidad.

Es importante recordar que no es el primer intento de la compañía en esta zona. Ping, que colaboraba dentro de iTunes, fue su primer experimento social tomando como provecho la música. No generó los resultados deseados y cerró dos años más tarde. No se sabe si los comandados por Tim Cook tienen en planeación otra herramienta parecida, sin embargo, con la experiencia pasada no parece que eso vaya acontecer.

Pese a la situación, Apple señala que siempre se encuentran buscando formas de mejorar su enfoque con los artistas para apoyarlos a conectar con fans. En la actualidad, Apple Music y el resto de servicios resultan un pilar fundamental para el presente y futuro de la empresa, como quedó detallado en los resultados financieros de su último trimestre fiscal.

