Apple presenta iOS 12

Hoy Apple anunció una nueva versión de iOS durante la conferencia inaugural del WWDC 2018. Esta, bautizada oficialmente como iOS 12, llegará a los consumidores el próximo otoño, aunque los desarrolladores podrán descargar las primeras versiones beta desde hoy mismo.

Hasta un 70% más rápido que iOS 11

Apple presenta iOS 12

La mayor novedad del nuevo sistema operativo está relacionada con el rendimiento y la optimización. Craig Federighi, vicepresidente de software de Apple, asegura que iOS 12 es:

• Hasta un 40% más veloz abriendo aplicaciones.

• Hasta un 50% más veloz mostrando el teclado.

• Hasta un 70% abriendo la cámara.

• Conserva la autonomía natural del producto.

Para conseguir tal mejoría, los departamentos de software y hardware trabajaron de forma conjunta durante el proceso de desarrollo. Y la mejor prueba de su éxito es que iOS 12 será compatible con los mismos productos que la versión anterior.

Más (y mejor) realidad aumentada

Apple presenta iOS 12

El otro gran foco de la conferencia fue la realidad aumentada. Además de acuerdos con empresas del sector creativo (Adobe, Autodesk, Sketchlab...), Apple presentó una nueva versión de ARKit, el conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores elaborar apps con realidad aumentada.

La nueva versión, además de una mejora esencial en los fundamentos, estrena una nueva función bautizada como "experiencias compartidas". Gracias a ella, varias personas pueden observar e interactuar con un mismo entorno de realidad aumentada —y cada una de ellas desde su propio dispositivo—.

Para cerrar el círculo de la realidad aumentada, Apple desveló una nueva app que, aprovechando los algoritmos de ARKit, permite medir objetos de la vida real.

En iOS 12, Siri gana en personalización y predicción. Gracias a una nueva app bautizada como Shortcuts —que recuerda mucho a Workflow—, los usuarios pueden asociar pequeños flujos de trabajo a determinadas palabras clave. Por ejemplo: si próximamente harás un viaje a Los Ángeles, puedes decirle a Siri que te muestre la información del hotel que tienes almacenada en Booking.

Asimismo, Siri ahora ofrece sugerencias interesantes en base al contexto en el que nos encontramos: recuerda cumpleaños, sugiere activar el modo no molestar cuando estás en el cine, etc.

Mejoras en la app de Bolsa, Notas de voz, Apple Books y Carplay

Apple presenta iOS 12

Aquí las mejoras han sido rápidas y simples:

• Bolsa llega al iPad y se integra con Apple News.

• Notas de voz llega al iPad y se sincroniza vía iCloud entre dispositivos.

• Apple Books reemplaza al viejo iBooks, presenta una nueva estética y ofrece una experiencia más rica.

• Carplay ahora soporta apps de navegación de terceros como Waze o Google Maps.

Haciendo que tú y tus hijos uséis menos el teléfono (cuando sea posible)

Apple presenta iOS 12

Al igual que Android P, la nueva versión de iOS cuenta con valiosas herramientas para la gestión de las notificaciones, cómo utilizamos el teléfono y cómo este interfiere en nuestra vida cotidiana. En pocas palabras:

• Cuando te acuestas, el modo "No Molestar" oculta todas las notificaciones de la pantalla de bloqueo. Se acabó lo de desbloquear el teléfono a media noche y encontrarse mil notificaciones pendientes.

• El modo "No molestar" se puede configurar en base al contexto. Puedes decirle que se desactive cuando abandones un lugar, cuando haya transcurrido cierto tiempo o cuando haya finalizado un evento del calendario.

• Activa o desactiva notificaciones con mayor velocidad. ¿Hay una app que te molesta a diario con notificaciones innecesarias? Para desactivarlas ya no tendrás que ir a la sección de Ajustes. Presiona fuerte sobre ella y listo.

• ¿Cuánto tiempo usas cada aplicación? iOS 12 recoge, en un sencillo informe, cuánto tiempo utilizas cada app, cuántas notificaciones recibes de cada app y cada cuanto coges el teléfono móvil.

• Limita cuánto tiempo utilizas cada aplicación.

Interpretando los datos del informe generado por el sistema podrás establecer límites de uso a las aplicaciones que tienes instaladas en tu smartphone. Estos límites también puedes aplicarlos a los dispositivos de tus hijos.

FaceTime grupal y mejores Animojis

Apple presenta iOS 12

Como se especuló durante semanas, la nueva versión del sistema operativo estrena nuevos Animojis (fantasma, koala, tigre y dinosaurio). Sin embargo, lo más interesantes es lo que Apple denomina "Memoji", que no son más que Animojis personalizados con nuestro propio rostro.

Apple presenta iOS 12

En paralelo, Apple actualizó Facetime con la opción de realizar videollamadas con hasta 32 personas de forma simultánea.