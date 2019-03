Apple pierde ante Qualcomm 31 mdd por patentes

Este vieres 18 de marzo, un jurado falló a favor de Qualcomm y Apple deberá pagar como indemnización 31 millones de dólares por infringir patentes de tecnología que aumenta la rapidez de los iPhone al conectarse a internet y optimiza la duración de sus baterías.

El juicio entre los dos exaliados se prolongó durante dos semanas hasta que una corte federal en San Diego emitió el veredicto final.

Apple y Qualcomm iniciaron una batalla para definir quién es el inventor de algunas tecnologías que se usan en las principales funciones de los smartphones y otros dispositivos móviles.

El jurado determinó por unanimidad que se debe entregar a Qualcomm 1.41 dólares por iPhone que use tres de sus patentes, abarcando la tecnología utilizada en el iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. El pleito legal tiene sus inicios desde el 6 de julio de 2017.

Qualcomm ha celebrado el veredicto a su favor, defendiendo la importancia de sus tecnologías para los teléfonos de Apple.

"Las tecnologías inventadas por Qualcomm y otros son lo que hicieron posible el ingreso de Apple en el mercado y su veloz éxito”, expresó Don Rosenberg, abogado general de Qualcomm.

Por su parte, Apple no se ha quedado callado y externó su inconformidad con el fallo.

"La actual campaña de Qualcomm de reclamar infracción de patentes no es más que un intento para distraer la atención de los problemas mayores que enfrenta por las investigaciones sobre sus prácticas de negocios en cortes federales de Estados Unidos y otras partes del mundo”, afirmó Apple, con sede en Cupertino, California.

Apple y Qualcomm tienen antecedentes de otra demanda antimonopolios que se presentó por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) en 2017.

En ese momento, la FTC argumentó que Qualcomm ha abusado de su poder de mercado. El juicio concluyó a principios de año en San José, California, pero el juez no ha emitido aún su fallo.