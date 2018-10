Apple no deja que su nuevo “pencil” se compatibles con otras versiones.

Ya se han dado a conocer toda la gama de productos del porfolio de Apple para los próximos meses y en ello aparece el Apple Pencil.

Una novedad ya esperada es el Apple Pencil el cual no será compatible con las versiones anteriores de los iPad Pro, pero tampoco lo son al usarlas de un Apple Pencil de primera generación con los nuevos iPad Pro. Esto tiene lógica en cuanto a que el nuevo no sea compatible con los anteriores, pero no que el Apple Pencil de primera generación no sea “retrocompatible”, eso es confuso.

Este dispositivo de nueva generación tiene ciertas características como son las interesantes y nuevas funciones que nos recuerdan al S-Pen del Samsung Galaxy Note 9 de contar con carga inalámbrica y poder ''pegarlo'' al terminal.

Lo raro en la nueva actualización es que la versión del Apple Pencil de primera generación no sea compatible con la nueva.

Poco a poco se han ido desvaneciendo los rumores sobre el iPad Pro de 2018 como el diseño el cual es más compacto y sin bordes, más delgado y ligero que anteriores generaciones, un nuevo tamaño, FaceID para desbloquear el dispositivo, puerto USB Tipo-C y un nuevo iPad Pencil, el de segunda generación.

Pero como característica de Apple dejó bastantes datos, como la cantidad de memoria RAM del iPad Pro (4 y 6 GB dependiendo del modelo) y la compatibilidad del nuevo Apple Pencil. Y, como era de esperar, el nuevo Apple Pencil no será compatible con los iPad Pro de anteriores generaciones, y tampoco podremos conectar el anterior Apple Pencil a los nuevos iPad Pro.