Apple busca mantenerse como el líder de los podcasts

Apple tiene un plan de financiar podcasts originales que serían exclusivos de su servicio, de acuerdo a personas familiarizadas con el tema, incrementando su inversión en la industria para conservar a raya a competidores como Spotify y Stitcher.

Ejecutivos de la marca se pusieron en contacto con empresas de medios y sus representantes para hablar de la compra de derechos exclusivos de podcasts, de acuerdo a información de fuentes, quienes solicitaron no revelar su identidad. Apple todavía no define una estrategia clara, pero ha mencionada que planea buscar acuerdos que antes no hacía.

Prácticamente Apple creó el negocio del 'podcasting' con la creación de una red que recoge miles de podcasts para móviles, relojes inteligentes y computadoras. La aplicación Apple Podcast tiene representación entre el 50 y el 70 por ciento de la escucha de la mayoría de los podcasts, de acuerdo a ejecutivos de la industria.

Después de años sin hacer modificaciones sustanciales en su negocio de podcasting, mandado al mercado en 2005, Apple se ha enfocado en tiempo reciente en actualizar su aplicación y ha añadido nuevas herramientas para los creadores.

Un representante de la compañía de Cupertino, California, se negó a hacer declaraciones.

Funciones nuevas

Apple mandó al mercado Podcast Analytics el año anterior, un servicio que les ofrece a los creadores una mejor visión de sus oyentes y su rendimiento. Este año, Apple dio a conocer una aplicación de Podcasts para Macs y sacó una interfaz web para ampliar el número de personas que pueden escuchar podcasts por medio de su servicio.

“No estás en ningún lugar en el podcasting si no tienes programas en los podcasts de Apple”, comentó Lex Friedman, el director de ingresos de Art19, que brinda servicios a productores de podcasts como Wondery Media y Tribune. Pero a causa de toda la actividad reciente de su competencia, “me sorprendería si Apple no hiciera nada con exclusivas”.

Competencia

Spotify, que ya se convirtió en la mayor competencia de Apple en la transmisión de música paga, ha tenido un gasto alrededor de 400 millones de dólares en la adquisición de empresas de podcasts. De igual forma ha financiado espectáculos originales. A inicios de este año, dio a conocer un acuerdo para recibir podcasts de una marca fundada por Barack y Michelle Obama.

Estas acciones han establecido a Spotify como el jugador número 2 en podcasting, de acuerdo a ejecutivos de la industria. La empresa ha logrado atraer entre el 10 y 20 por ciento de los oyentes. Otras empresas, como Stitcher, IHeartMedia, Luminary y Pandora también han invertido más recursos.

Apple está en medio de la construcción de un conjunto de servicios por medios por medio de audio y video que conecta a las personas con sus móviles y otros dispositivos.

Cabe mencionar que el podcasting continúa siendo un negocio pequeño en comparación con la música o la televisión. Las marcas de podcasting generaron 479 millones de dólares en ventas de publicidad en Estados Unidos el año anterior, de acuerdo al Interactive Advertising Bureau.

Aunque la industria ha tenido crecimiento. Según el IAB, las ventas han incrementado un 65 por ciento al año durante los últimos tres años, al tanto que la cantidad de oyentes mensuales de podcasts se ha duplicado en los últimos cinco años.

No obstante, Apple no gana su propio dinero con la aplicación Podcasts. No hace el cobro por el software ni ejecuta su propia publicidad. Pero, hacer una mejora en la app y añadir exclusivas podría brindar a algunos consumidores otro motivo para conservar su iPhone o suscribirse a servicios complementarios de pago como Apple Music. Apple también posee una división de publicidad enfocada en anuncios en la App Store, que en teoría podría aplicarse a Podcasts si sigue incrementando su base de usuarios.