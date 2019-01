Apple Music ya posee 50 millones de suscriptores de pago

Apple dio a conocer sus resultados fiscales correspondientes al último trimestre del 2018, uno de los de mayores ventas para la compañía. Entre los datos que ofrecieron se confesó que Apple Music ya cuenta con 50 millones de suscriptores de pago.

El CEO de Apple, Tim Cook, declaró que este hito fue representativo para la categoría de Servicios, la cual reportó ingresos por $10.875 millones de dólares. Este movimiento coloca a la firma de Cupertino cada vez más cerca de Spotify, quien alcanzó a los 87 millones de suscriptores de pago hace dos meses.

Si pasa por tu pensamiento que has tenido una especie de déjà vu, no te alarmes. Apple ya había informado que su servicio de música por streaming había alcanzado los 50 millones de usuarios. Aunque este número no detallaba cuántos contaban con suscripción de pago y cuántos la prueba gratuita de tres meses.

La grande tecnológica ha comprobado el potencial de Apple Music y no sólo ha abierto la cartera para adquirir compañías como Shazam o Platoon, sino que de igual forma ha trabajado en la incorporación de Alexa o Genius.

Pese a esto, YouTube continúa siendo la plataforma preferida para escuchar música en streaming al poseer la mayoría de los consumidores, de acuerdo al reporte de IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) anunciado en octubre anterior.

Al tiempo que Apple Music posee una prueba gratuita y Spotify un servicio sin costo basado en anuncios. Los usuarios continúan optando por YouTube a causa de que es gratuito y únicamente necesitan un adblocker para saltarse la publicidad.

Apple rebasa los 900 millones de iPhones activos

En este tiempo y por primera vez en toda la historia, Apple ha pubicado la cifra de iPhone activos a la fecha, además de otros dispositivos.

Son 900 millones de iPhone activos en todo el mundo. O como también podría llamarse, este es el número de usuarios actuales que utilizan un teléfono con iOS, independientemente de cuantos se hayan comercializado. En el último año fiscal, Apple ha agregado 75 millones más a esa cantidad.

También desde la firma de Cupertino han asegurado que la base de computadoras Mac en uso de igual forma están en un récord histórico, sin decir el número concreto en esta situación. Además, hasta 1.400 millones de dispositivos de la manzana mordida están en uso actualmente, lo cual augura un buen pronóstico para la división de servicios de la empresa, cada vez más importante y que aumenta hasta un 19% relativo al mismo trimestre del año anterior.

Finalmente y como ya es costumbre, Apple ha hecho la exhibición de la medición de su tasa de satisfacción por parte de sus usuarios. De acuerdo a la empresa, hasta un 99% de los mismos aseguran estar satisfechos con sus productos.