Aplicación china lleva al mundo real capítulo de Black Mirror

Capítulo de Black Mirror

La aplicación Zhima Credit, implentada en China recreó el episodio "Nosedive" (Caída en picado, en español) de la popular serie británica de ciencia ficción Black Mirror.



La aplicación china, realizada en marco de un experimento social, recreó un mundo donde el estatus social de las personas es decidido por la tecnología y la puntuación en las redes sociales.



La empresa china Art Financial integrada con Alipay, la principal forma de pago móvil en China, crearon un sistema parecido a "crédito personal", tecnología que consiste en acumular información financiera (pagos, facturas y similares) y personal sobre los individuos, dónde realizan compras y quiénes son sus amigos. De esta manera, la aplicación además de contabilizar si se hace el pago de facturas, conoce los tipos de productos que consume y qué puntuación tiene la gente con la que se relaciona.



Con base en toda esta información, la aplicación al momento en que los usuarios contratan determinados servicios o productos, les designa un puntaje que les otorga beneficios o desventajas.



La calificación va desde 350 hasta los 950 puntos, según Telegraph. Por ejemplo, los usuarios que obtengan un puntaje bajo no podrán conseguir grandes préstamos bancarios o tendrán que dejar depósitos si quieren reservar un hotel o alquilar un medio de transporte.



Por otra parte, los que obtengan altas puntuaciones obtendrán condiciones favorables para la solicitud de préstamos, rentar inmuebles, acceder a los mejores asientos durante los viajes, entre otros beneficios.



Zhima Credit "se dedica a crear confianza en un entorno comercial e independiente de cualquier sistema de crédito social iniciado por el gobierno" explicó Ant Financial a Wired. Señaló que la aplicación "no comparte puntajes de usuarios o datos subyacentes con ningún tercero, incluido el Gobierno, sin el consentimiento previo del usuario".



Este sistema ha trabajado con el Gobierno de China al integrar en la base de datos de Zhima Credit una lista negra de más de seis millones de personas incumplidas con el pago de multas judiciales, informó Wired.



Debido a los beneficios que se pueden obtener con esta aplicación, ya cuenta con 200 millones de usuarios registrados.