Answer Update: Alexa notificará cuando sepa respuestas de preguntas antiguas

Amazon se encuentra mejorando el funcionamiento de Alexa de acuerdo a las solicitudes de los usuarios. Ahora anunció una nueva actualización: Answer Update, que notificará cuando Alexa aprenda nueva información que sirva para responder las preguntas que no pudo contestar con anterioridad.

En diversas ocasiones la asistente ha recibido preguntas que no puede responder, con esta actualización, se recibirá una alerta de que Alexa ya puede contestar las preguntas antiguas. De acuerdo a TechCrunch, esta nueva función estará disponible a partir de la siguiente semana.

Cuando Alexa desconozca la respuesta preguntará si desea notificarle cuando aprenda la información, en caso de aceptar, será activada la función para futuras preguntas sin respuesta: "De acuerdo, si me haces una pregunta y no sé la respuesta, pero me entere después, te lo notificaré".

Claro que esta actualización puede ser desactivada en cualquier momento que llegue a ser molesta.

Anteriormente, la asistente solamente decía frases como "No lo sé, pero siempre estoy aprendiendo", "No puedo encontrar la respuesta a esa pregunta", "Disculpa, no entendí la pregunta", entre otras. Pero a partir de la próxima semana esta actualización de software estará a disposición de todos los usuarios.

"El servicio de Alexa se está volviendo más inteligente todos los días, y Answer Updates es solo otra forma en la que seguimos expandiendo el Gráfico de conocimiento de Alexa", dijo un vocero de Amazon.

Con estas novedades, Amazon sigue en la competencia con Google Assistant, que muestra un mejor desempeño con la característica de adaptarse a más idiomas en los últimos años.