Android 9 Pie Go Edition llega en otoño con aplicaciones más ligeras

El nuevo sistema operativo Android Pie traerá su versión Go Edition que ofrece actualizaciones para los teléfonos de gama baja en este otoño.

La actualización está desarrollada para equipos modestos de manera se pueda optimizar su uso. Esta versión es compatible con equipos de 4 GB, 8 GB y hasta 16 GB.

A finales del año pasado llegó la edición Android Oreo Go, que traía optimizaciones del sistema operativo en almacenamiento y desempeño. El resultado fue tan bueno que los desarrolladores han optado por lanzar esta opción con Android Pie.

Google anunció que Android 9 Pie Go Edition será lanzado este otoño con nuevas mejoras en sus funciones:

Hasta 500 MB adicionales de almacenamiento.

Tiempo de arranque más rápido.

Nuevas funciones de seguridad, incluyendo arranque verificado.

Un tablero para monitorear el uso de datos.

El detalle del almacenamiento llama mucho la atención, pues Google menciona que la compresión de las aplicaciones Go preinstaladas en los dispositivos es mayor a la de Oreo Go Edition, logrando liberar hasta 500 MB de almacenamiento.

Aplicaciones como Google Go, Maps Go, YouTube Go, Files Go y Assistant Go, son optimizadas para el sistema operativo ligero. Están enfocadas en ofrecer una mejor experiencia, pero con menores requerimientos.

Google amplía su oferta para los usuarios de más de 120 países en donde el sistema operativo ligero está presente, de manera que puedan elegir aquel que se ajuste a sus posibilidades.

Esta actualización llegará en otoño, aunque no se detalla la fecha exacta, será interesante ver cómo recibirá la edición Pie Go la comunidad.