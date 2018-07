Amazon podría desarrollar un nuevo smartphone

Actualmente, Amazon se encuentra muy bien parado financieramente, aunque hace algunos años vivió uno de sus mayores fracasos con su teléfono inteligente Fire Phone, suceso que ya había sido olvidado hasta este momento.

Un reporte de The Wrap, brinda información que sugiere su regreso al mercado de los teléfonos inteligentes.

La jefa de Amazon Studios, Jen Salke declaró que la compañía ha desarrollado un prototipo que ella misma está utilizando para probar la nueva interfaz.

Durante un tour de prensa con la Television Critics Association, uno de los reporteros cuestionó a la directora acerca de los trabajos que se han realizado para mejorar la interfaz de usuarios Prime, específicamente en los smartphones.

"No he sentido la urgencia de imponer un plazo para que lo terminen. Porque te diré, puedes ir a mi oficina, allí y me reuní con ellos [el equipo de desarrollo de Amazon] y ya tenían un prototipo de teléfono; del que me mostraron la interfaz en la que están trabajando. Está a la mitad del proceso de desarrollo…" Jane Salke