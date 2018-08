Amazon bloquea a vendedores de artículos con símbolos nazis

The New York Times informó que Amazon ha eliminado de su página ofertas de artículos que tienen símbolos nazis o racistas debido a que algunos grupos de activistas criticaron las políticas de venta.

Un ejecutivo de Amazon manifestó que se bloqueó de la plataforma a los vendedores y podrían ser suspendidos.

Keith Ellison, vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, se había quejado desde el mes pasado con Jeff Bezos, director general de Amazon. Brian Huseman, vicepresidente de política pública de la compañía, defendió que Amazon tiene prohibida la venta de productos que promuevan el odio y la intolerancia.

Partnership for Working Families y el Action Center on Race and the Economy dieron a conocer a inicios de julio, algunos productos de Amazon que están relacionados con los nazis y supremacistas blancos, entre ellos destacan unos pendientes de esvástica, pijamas con imágenes de cruces en llamas y un disfraz que hace que la persona que lo porte parezca que fue linchada.

"Amazon permite la celebración de ideologías que promueven el odio y la violencia al permitir la venta de símbolos e imágenes de odio en su sitio, incluidas imágenes confederadas y anti-negras, imágenes nazis y fascistas, y las imágenes recientemente adoptadas del movimiento nacionalista blanco moderno, "

Estos grupos activistas criticaron las políticas de Amazon como "débiles e inadecuadamente aplicadas" por permitir que las organizaciones racistas, antimusulmanas y antisemitas ganen dinero y difundan sus ideas.

Keith Ellison, cuestionó cuánto dinero se había generado en Amazon por la venta de esos productos, incluyendo los libros publicados por los grupos de odio desde 2015, y si dicha mercancía sería destruida de sus almacenes.

"Hemos revisado los productos y el contenido al que se hace referencia en su carta, hemos eliminado los listados que infringen nuestras políticas y hemos bloqueado permanentemente las cuentas del vendedor que violaron la política de Amazon", Brian Huseman, vicepresidente de política pública de Amazon.

Brian Huseman dijo que la compañía invirtió para que las políticas de venta sean implementadas, de manera que los productos puedan ser escaneados y se eliminen los que violen sus políticas.

Amazon estaría evitando la venta de estos artículos y se encuentra en el proceso de removerlos de los centros de logística.