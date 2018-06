Ahora descargar vídeos de Facebook es mucho más fácil

Lo que siempre has querido ahora es posible de manera fácil. Descargar videos de Facebook a tu PC sin complicaciones y hacer lo que quieras con ellos. Edítalos, agrégales, cámbiales la resolución, modifica el audio y mucho más. Te mostramos cómo puedes descargar de Facebook los videos que quieras sin necesidad de programas complicados.

Cómo descargar vídeos desde Facebook

Como es bien sabido, Facebook, el gigante de las redes sociales, no permite la posibilidad de descargar los vídeos. Cada vez más personas desean descargar el material audiovisual de esta red social que cada vez más se acerca a Youtube. Pero ahora, para descargar los vídeos impactantes de Facebook solo tienen que ir a la herramienta de Descarga Plus y listo. Te lo mostramos paso a paso.

Copia la dirección URL del vídeo

Para comenzar, lo primero que se debe hacer es buscar la dirección URL del vídeo que se quiere descargar. Para ello, previamente hay que mandar a reproducirlo, esto pondrá inmediatamente la dirección URL en la barra superior de Internet. Ahora, haz clic en el botón derecho y a continuación en “Copiar”. Por supuesto, para poder realizar correctamente la descarga hay que tener presente un aspecto importante.

El vídeo en cuestión debe ser público, los videos privados están protegidos, razón por la cual no podrán ser descargados. ¿Cómo saber si el vídeo es público o no? Muy fácil, solo debes salir de tu cuenta Facebook y pegar en Internet la URL del vídeo. Si puedes visualizarlo es público, si no puedes, quiere decir que no es público y no será posible descargarlo.

Pega en el convertidor la URL del vídeo

Acto seguido, pega en el convertidor la dirección URL del vídeo, ahora resuelve el captcha comprobando que no eres un robot. Finalizado esto, solo debes hacer clic en el botón a tu derecha e inmediatamente el vídeo comenzará el proceso. No es necesaria la descarga de plugs y programas diversos para poder realizar la descarga. De hecho, estos programas pueden enlentecer la PC.

Solo con DescargaPLUS puedes escoger el vídeo que quieras de Facebook, y descargarlo. Solo selecciona la calidad en la que quieres disfrutar el vídeo y listo. Incluso los vídeos pueden ser descargados en HD, sin la ayuda de programas externos.

Guarda el vídeo donde quieras

¿Dónde quieres guardar el vídeo? ¿En tu PC? ¿En tu Smartphone Android? ¿O en tu dispositivo IOs? No importa, lo puedes guardar donde quieras, luego de procesarse la descarga verás el botón “descargar”, haz clic allí y verás que una pestaña nueva se abre para descargar el vídeo y donde quieras. Si se desea guardar en la PC, la pestaña preguntará “Guardar como”, “Guardar” o “Guardar página”.

En Smartphones Android o tablets, el proceso es similar, aunque quizás haya que mantener pulsado el vídeo para darle a la opción de guardar.

Descarga lo que quieras cuando quieras

Gracias a esta herramienta, puedes obtener los vídeos que tanto deseas guardar para verlos periódicamente. Entre esto cuentan vídeos caseros, musicales, de recetas especiales de cocina, trucos de todo tipo, etc. Y lo mejor es que es una herramienta de descarga ilimitada. Esto quiere decir que puedes hacer uso de ella cuantas veces quieras.

Sin importar cuál sea la temática, la duración o el tipo de vídeo, puedes descargarlo a través de Descarga Plus. En ningún momento recibirás invitaciones para descargar barras de herramientas adicionales o colocar cierto navegador como predeterminado. Este convertidor hace posible descargar de Facebook cualquier vídeo, desde la PC, el Smartphone Android o el IOs.

Facebook cambia la forma de descargar vídeos

Si llegaste hasta esta aquí agotado de probar métodos que no funcionan hay una razón. Es que Facebook recientemente ha cambiado los métodos para la descarga de vídeos. Así que mucha de la información que conseguirás en Internet quizás se encuentre desfasada. Sin embargo, puedes estar seguro que esta herramienta te servirá, pues está actualizada y sincronizada con Facebook.

Sin importar con qué dispositivo cuentes, IPhone, Android o PC, descargar vídeos de Facebook nunca fue tan fácil. Aprovecha esta herramienta 100 % gratuita e ilimitada, y comienza ahora mismo a descargar los vídeos que quieras. Recuerda, solo podrás descargar los vídeos que sean públicos, los que no estén autorizados no se podrán descargar bajo ningún método conocido.