Activa el nuevo Material Designe del navegador Google Chrome

El nuevo diseño de Google Chrome ha llegado de forma oculta a los navegadores. Si quieres disfrutar de los nuevos ajustes de Material Design de manera anticipada al lanzamiento sigue estos pasos:

Antes de iniciar tienes que comprobar que tengas instalado Google Chrome 68, esta es la última versión estable del navegador.

Para saber cuál es la versión que tienes instalada simplemente tienes que dirigirte a la tienda de aplicaciones de iOS y comprobar que no existan actualizaciones pendientes, en escritorio las actualizaciones se realizan de manera automática, así que probablemente ya la tengas instalada sin saberlo.

Escritorio

Abre una ventana en el explorador y pega la siguiente dirección: chrome://flags/#top-chrome-md

Dentro de las opciones que aparecen en el nuevo panel que se abrió, encuentra la de "UI Layout for the browser’s top chrome", y cambia la pestaña de "default" a "refresh"

Ahora solamente tienes que reinicial Google Chrome para poder disfrutar de los cambios en el diseño.

iOS

Abre la aplicación y pega la siguiente dirección: chrome://flags/#top-chrome-md

Deslízate en la página para encontrar la opción de "UI Refresh Phase 1" y elige la opción a "enabled"

Reinicia la aplicación para que los cambios sean guardados y sean vistos en la siguiente vez que ingreses.

¡Cuidado!

No cambies otras opciones además de las que se han mencionado en ambos casos, ya que el funcionamiento de Chrome se puede ver afectado. Si por accidente moviste algo que no debías, dirígete hacia el botón de "Reset all to default".