72.7 millones de personas usan internet en México

Un Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos en Internautas Mexicanos ha segmentado los diferentes hábitos de uso del internet de los 72.7 millones de internautas, esto implica el 64% de la población del país.

Fernándo Álvarez Kuri, vicepresidente de la consultoría Kantar Millward Brown, manifestó que su décima edición se informa no solamente la cantidad de habitantes que tienen acceso a Internet o que cuentan con dispositivos con conexión, sino que también los divide en sectores dando a conocer los hábitos de la población.

Expresó que el estudio es un referente para el Internet y toda la industria, sobre todo porque se expone la evolución de la penetración de este servicio y el uso que los sectores de la población le ha dado.

La variación en el estudio se debe a que el uso del Internet dejó de ser tan básico como hace algunos años atrás.

El uso del Internet modifica la manera en que la publicidad llega al espectador, ya que los usuarios solo se involucran cuando reciben algo a cambio de las marcas.

“El consumidor está dispuesto a aceptarte publicidad a cambio de contenidos, y en ese momento bajo esa circunstancia es un contenido relevante, no sobresaturar, no sobreponer y no usar la información de los clientes para otras cuestiones que no sean el comunicar”.