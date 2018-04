1.1.1.1.- Un Internet más rápido y seguro.

La compañia Cloudflare liberó su servicio de DNS público y de alta disposición con la ip 1.1.1.1 una alternativa de resolución de nombres para los internautas con la ventaja de privacidad y seguridad en sus conexiones.

“La diversidad es buena, creo que podemos hacerlo mejor”, palabras que residen en el texto de lanzamiento de la marca Cloudflare con respecto al nuevo servicio de DNS público, comparando el servicio con el DNS de Google el famoso 8.8.8.8.

¿Por qué construirlo?

“Ayudar a construir una mejor Internet. La gente viene a trabajar a Cloudflare todos los días para hacer que Internet sea mejor, más seguro, más confiable y más eficiente. Suena cursi, pero es verdad.”

Sin duda esta marca y el servicio de DNS para la mayoría de los usuarios no tiene mayor relevancia, sin embargo al traducir del sánscrito tecnológico todo la información técnica que describe y las innovaciones para utilizar este nuevo servicio dan como resultado ….. (redoble de tambores) ¡Internet más rápido¡

Así es una Internet más rápida y segura

Esto no significa que tu red tendrá una velocidad superior a la que tienes contratada o que tus 35 dispositivos conectados a tu Wifi tendrán canales independientes y velocidades propias de conexión, para esto tienes que reforzar y actualizar tu tecnología.

Regresando al tema, a partir del primero de abril Cloudflare ofrece sus servicios de DNS público y seguro “somos frikis de corazón [la fecha de lanzamiento quedó ad hoc a nuestra ip 1.1.1.1 (4 unos)] declaran los puristas de la compañía al elegir esta fecha de lanzamiento y dar sentido a la ip memorable 1.1.1.1 la cuál será competencia del 8.8.8.8 de los señores de Google.

¿Una ip memorable? Claro una dirección ip que todo mundo tenga en la memoria a corto, mediano y largo plazo 1.1.1.1

Un poco de historia, DNS es un protocolo con 35 años de edad, en aquel entonces no se vislumbró la necesidad de ofrecer privacidad y seguridad al utilizar este servicio, para asombro de propios y extraños hoy en día este protocolo de comunicaciones no ha cambiado y no contamos con la privacidad que requieren los tiempos modernos.

Cloudflare en conversación con los fabricantes de navegadores, sistemas operativos, aplicaciones y enrutadores, casi todos lamentaban que, incluso con un servicio de privacidad como 1.1.1.1 , el DNS inherentemente no está cifrado, por lo que filtra los datos a cualquiera que esté monitoreando su conexión de red.Si bien es más difícil de controlar para alguien como su ISP que si ejecutan la resolución de DNS ellos mismos, aún no es seguro.

Comenzamos a hablar con los fabricantes de navegadores sobre lo que querrían de una resolución de DNS. Una palabra siguió apareciendo: privacidad. Más allá del simple compromiso de no utilizar los datos de navegación para ayudar a orientar los anuncios, querían asegurarse de borrar todos los registros de transacciones en una semana. Esa fue una petición fácil. De hecho, sabíamos que podíamos ir mucho más allá. Nos comprometimos a nunca escribir las direcciones IP de consulta en el disco y borrar todos los registros en 24 horas.

En resumen:

Cada nuevo usuario de 1.1.1.1 hace que el servicio de DNS autorizado de Cloudflare sea un poco mejor. Y viceversa, cada nuevo cliente del servicio de DNS autorizado de Cloudflare hace que 1.1.1.1 sea un poco mejor.

En nuestra editorial el cuerpo heroico de Ti implementará esta nueva herramienta y podremos comentar cuál fue el resultado en las semanas siguientes en comparación al servicio de DNS de nuestro proveedor de comunicaciones.

Si cuentas con los permisos adecuados para administrar tus adaptadores de red te dejamos una guía paso a paso para implementar este DNS en tu equipo de cómputo:

Coloca el puntero (mouse) sobre el ícono del adaptador de red, presiona el botón izquierdo. (Selecciona Abrir el Centro de Redes y recursos Compartidos.

Configuración de red

Selecciona el adaptador de red que utilices para conectarte a Internet, (Ethernet o Wifi)

Configuración del adaptador de red

La siguiente pantallas describen el proceso para colocar el valor del DNS, Estado de Ethernet o Wifi (presionar propiedades), Propiedades de Ethernet o Wifi seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (doble click), en la parte inferior selecciona * Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: agrega los valores 1.1.1.1 para el DNS preferido y 8.8.8.8 Para el alternativo (el DNS de Google continua funcionando) listo presiona Aceptar en todas las ventas, ya has configurado los valores de este nuevo servicio.

Asignar valores DNS 1.1.1.1

Al igual que millones probaremos este servicio, déjanos un comentario de este servicio.