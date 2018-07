Mex Culture, la cultura mexicana en app multimedia

Mex Culture es una plataforma diseñada por especialistas en ciencias computacionales de México y Francia, creada para promover la cultura mexicana por medio de una de las herramientas tecnológicas más populares: las aplicaciones.

Ya sea que el usuario introduzca imágenes, video, texto o audio, gracias a sus algoritmos especializados en la búsqueda dentro de grandes bases de datos, Mex Culture los identificará y proveerá la información que corresponde.

Inspirada en populares motores de búsqueda como Shazam, aplicación que da el servicio de identificación de música, Mex Culture será útil para la traducción de palabras y frases en náhuatl, maya y zapoteco.



En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, la doctora Mireya Saraí García Vázquez, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que la aplicación se está rediseñando para posteriormente permitir el libre acceso a los usuarios.





Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Por qué proponen la creación de Mex Culture?



Mireya Saraí García Vázquez (MSGV): Es un proyecto que inicia formalmente en 2012, la idea era que de manera binacional, entre Francia y México, desarrolláramos un proyecto en el que hubiera dos componentes: por una parte los algoritmos y toda la parte de computación y por otra, que tuviera un impacto social en nuestro país, al difundir la cultura mexicana.



AIC: ¿A quiénes consideran como usuarios potenciales?



MSGV: Cualquier persona la puede utilizar, es muy sencilla como todas las plataformas, muy ilustrativa porque también hubo un concepto de diseño para que fuera de fácil uso.



Decidimos, dada la expertise de todo el grupo en el área de señales, que éramos más de 20, que se pudiera tener una plataforma multimedia para especialistas investigadores de la cultura mexicana o personas interesadas en la cultura, en aspectos como las lenguas de nuestro país, sus regiones, playas, áreas selváticas o algunos eventos clásicos de nuestro país y algunas danzas.



También es posible el reconocimiento de algunos personajes de interés nacional. En ese sentido, se planteó este proyecto, en la difusión, pero al mismo tiempo difundir lo que es de México, y para ello nos apoyamos con los franceses de manera colaborativa en el desarrollo de algoritmos de vanguardia en los temas de inteligencia artificial.



AIC: ¿Cómo funciona?



MSGV: Esta aplicación tiene cuatro aspectos: puede hacerse una búsqueda como texto, integrar una imagen, extractos de video o se puede integrar audio para hacer la búsqueda.



AIC: ¿La aplicación es solo para dispositivos móviles?



MSGV: Esta plataforma no nada más funciona en el celular sino en la computadora, es multiplataforma, es como cualquier aplicación que se puede encontrar en Google Play.



AIC: ¿Cuándo estará accesible al público?



MSGV: Ahora no la hemos liberado porque estamos mejorando algunos algoritmos pero ya vimos que es funcional, es viable.



Por ahora está cerrada a una base de datos que es particular, que nosotros hicimos. Son más de 100 mil horas de información y todos esos algoritmos están diseñados para esa base de datos.

La Secretaría de Turismo está interesada en ella y el IPN está en pláticas de negociación. Finalmente, fue hecha con recursos públicos y de alguna manera los mexicanos se tienen que beneficiar de ella, pero la Secretaría de Turismo es un ente público, nos está pidiendo que esperemos un poco para que tenga un uso más acorde con las necesidades de difusión.