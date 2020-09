Xbox anuncia los accesorios que serán compatibles con Xbox Series X

La compatibilidad con versiones anteriores de Xbox Series X también incluye accesorios, y Microsoft comparte más sobre lo que eso significa para sus controladores, auriculares y más.

La siguiente etapa del programa Designed for Xbox de Microsoft es la incorporación de nuevas marcas y asociaciones a medida que avanza hacia la próxima generación. Una publicación de blog en Xbox Wire confirma los detalles de qué accesorios de Xbox existentes funcionarán en Xbox Series X, y también muestra algunos de los nuevos productos que se unen a la familia Designed for Xbox con licencia oficial.

Accesorios compatibles con Xbox series X

Cualquier accesorio de Xbox One con licencia oficial que se conecte a su consola de forma inalámbrica o mediante una conexión USB con cable también funcionará en la consola de videojuegos. Eso se aplica a todo, desde mandos para juegos hasta volantes y muchos tipos de auriculares. Las conexiones ópticas no son compatibles, pero algunos auriculares que las requieren también pueden funcionar con una conexión USB después de una actualización de firmware. También puede intentar enrutar el audio a través del puerto óptico de su televisor si eso no funciona.

Existen accesorios que usas en Xbox One y que serán compatibles con Xbox Series x

Mientras tanto, Microsoft está actualizando su gama actual de accesorios de Xbox con licencia para prepararse para la próxima generación. La línea Designed for Xbox recibirá una nueva insignia para confirmar que un accesorio tiene licencia oficial de Microsoft, y su nuevo empaque siempre incluirá los sistemas específicos con los que está diseñado el accesorio (Xbox Series X, Xbox One, Windows y pronto).

Microsoft dice que muchos de sus productos de carga de controladores con licencia incluirán una segunda puerta de batería para compatibilidad con el controlador Xbox One y Xbox Series X a partir de esta temporada navideña. Nuevos auriculares, accesorios de controlador e incluso controladores HDMI ópticos activos de marca especial provienen de una amplia gama de nuevos socios de Designed for Xbox.

