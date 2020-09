Watch Parties de Twitch Prime Video ya está disponible para todos

Twitch siempre ha querido ser más que una plataforma de transmisión de videojuegos. Es por eso que tiene una categoría dedicada a "Just Chatting" y transmite programas clásicos como Inspector Gadget, Doctor Who y Power Rangers. No es de extrañar, por tanto, que la empresa quiera facilitar a los streamers la organización de "Watch Parties" con sus fans más apasionados alrededor del mundo.

Después de una versión beta cerrada y un lanzamiento solo en Estados Unidos, Twitch ofrece la función Watch Parties a todos los creadores y espectadores de la plataforma. Eso significa que cualquiera puede transmitir cualquier cosa que aparezca en Prime Video, otro servicio propiedad de Amazon, incluidos programas como The Boys, Bosch y Tales from the Loop.

Twitch pone límites en sus Watch Parties

Sin embargo, hay algunas advertencias. Tanto el transmisor como el espectador necesitan una suscripción activa a Prime Video para participar, por ejemplo. De lo contrario, millones de personas podrían sintonizar y ver un nuevo programa de Amazon sin pagar un centavo a la empresa.

El catálogo de Prime Video también varía entre las regiones, por lo que si vives en los Estados Unidos sintonizas algo que es exclusivo del Reino Unido, ganaste. Por último, no puedes ver Watch Parties en un dispositivo móvil, aunque Amazon ha prometido que estará disponible "en los próximos meses".

Incluso con estas restricciones, la función podría ser enorme para la compañía. Los fanáticos del fútbol, por ejemplo, podrían tomarse un descanso de la FIFA y Football Manager viendo de todo o nada: Tottenham Hotspur. Un crítico de cine, mientras tanto, podría revisar cualquier cantidad de películas en relación real con sus fanáticos.

Watch Parties es una combinación única de propiedades propiedad de Amazon. Por ejemplo, no existe un rival de Netflix creado por Google (lo sentimos, pero YouTube Premium no cuenta) para ofrecer transmisores de YouTube. Facebook ha incursionado en programas de televisión premium como Limetown y Sorry for Your Loss, pero ninguno ha resonado de la misma manera que Netflix y los mejores originales de Amazon.

Por lo tanto si quieren clonar Watch Parties, Google y Facebook deberán asociarse con otra compañía (Netflix, HBO o algo similar) que hace que el tipo de programas que la gente quiera ver juntos.

Cómo iniciar un Watch Party en Twitch

Como anfitrión, Watch Parties solo se puede iniciar con una suscripción a Amazon Prime y con el estado de afiliado o socio de Twitch. Después de iniciar sesión en una cuenta de Twitch con esas credenciales, haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha y seleccione Creator Dashboard. El menú en el lado derecho tendrá un icono "+" para agregar opciones, así que simplemente agrega "Start Watch Party" desde allí. Al hacer clic en esa opción, aparecerá un mensaje para verificar un enlace a una cuenta activa de Amazon Prime.

Puedes iniciar un Watch Party desde tu cuenta deTwitch.

El siguiente paso es iniciar la transmisión. Twitch recomienda usar un diseño de cámara web de pantalla completa, lo cual tiene sentido porque la transmisión del anfitrión quedará relegada a una pequeña ventana sobre el chat, mientras que el resto de la pantalla de visualización normal reproducirá Prime Video. Después de iniciar la transmisión, usa el menú para seleccionar un título y haz clic en "Iniciar Watch Party" allí para que la transmisión llegue a su canal. La opción "Abrir Watch Party en una nueva pestaña" te brindará una ventana de pantalla completa para ver lo que hayas elegido también, para que no tengas que verlo en tu canal de Twitch.

Como invitado, Watch Parties ahora tendrá su propio género en las opciones de navegación de Twitch, por lo que es posible acceder a cualquier transmisión de Watch Party sin invitaciones. La primera vez que se una a uno, aparecerá un mensaje para verificar el enlace a una cuenta de Amazon Prime, pero después de eso, funcionará como ver cualquier otra transmisión. Los espectadores también tienen la opción de silenciar al anfitrión de una Watch Party en cualquier momento y, por supuesto, animar y suscribirse a sus canales.