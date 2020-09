Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es el remaster perfecto

Para los desarrolladores, volver a recrear un título clásico siempre ha sido una propuesta complicada. Los videojuegos tienden a envejecer mal, ya sean los gráficos, los controles o el tema, por lo que se vuelven a publicar regularmente en un intento de actualizarlos para los gustos modernos. Es un acto de equilibrio complicado. Cambia demasiado y el juego pierde lo que lo hizo interesante en primer lugar; cambia muy poco y se sentirá como una reliquia. Pocos juegos lo hacen bien pero Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 logran ese equilibrio: podría ser la remasterización perfecta de videojuegos.

Si el título incómodo no estaba claro, THPS1+2 es esencialmente una nueva versión de los dos juegos originales de Tony Hawk. Toma los elementos centrales, mantiene las mismas etapas y personajes, pero los moderniza de varias maneras. La más obvia es la presentación visual. Los patinadores gruesos y borrosos y los paisajes urbanos del original se han ido. Los nuevos juegos se ven increíbles; los personajes son prácticamente ellos mismos, con animaciones realistas y caras y ropas detalladas. Cuando ves el modelo en el juego de Tony Hawk, inmediatamente sabes quién es.

Análisis de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Un nivel similar de detalles se ha aplicado a todos los niveles. Las ciudades se reconocen al instante. Si alguna vez ha estado en Riverside Park o casi lo atropella un taxi amarillo, te sentirás como en casa en el escenario de la ciudad de Nueva York. Del mismo modo, las calles de San Francisco tienen la combinación perfecta de espacios verdes y una miríada de estilos arquitectónicos, mientras que el parque Burnside de Portland está constantemente azotado por una fuerte lluvia de Oregón.

Sorprendentemente, si bien todos los niveles parecen completamente modernos, tienen diseños casi idénticos en comparación con los juegos originales. No son exactamente iguales, pero bastante parecidos; al navegar por centros comerciales y almacenes principalmente a través de la memoria muscular, e incluso se pueden usar preguntas frecuentes de hace 20 años para encontrar algunos lugares ocultos.

THPS1+2 también da la sensación de cómo se jugaban los juegos originales. La serie Tony Hawk nunca ha sido una simulación pura del skate, pero tampoco es una experiencia arcade completa. Se encuentra en algún lugar en el medio. Te permite experimentar la creatividad del deporte y la satisfacción de ver tus ideas en movimiento, pero sin el mismo nivel de tiempo y dedicación que se requiere para patinar. Eso no quiere decir que sea simple. Realizar combos largos todavía requiere reflejos rápidos y la capacidad de recordar lo que hace cada botón. Pero al menos es alcanzable.

Cuando te rindes con Tony Hawk, casi siempre es porque equivocarse tantas veces. De esa manera, es como andar en patineta real: ves tu error y luego puedes darle otra oportunidad casi de inmediato. Eso era cierto hace 20 años, y sigue siendo cierto aquí.

Estructura del videojuego

Una de las mejores cosas de la nueva versión del videojuego es cómo está estructurada. Estás haciendo la mayoría de las mismas cosas que antes, hay recorridos en los que juegas a través de niveles en orden, tratando de obtener puntajes altos para los trucos o encontrando cosas particulares escondidas en el parque. Sí, todavía buscarás en los centros comerciales las letras S-K-A-T-E y buscarás libros de texto ocultos en una escuela secundaria. Estos pequeños desafíos son geniales porque les dan a los jugadores menos hábiles, como nosotros, algo a lo que apuntar incluso cuando no pueden alcanzar un total de puntos particularmente alto.

Desbloquea las etapas en orden y también puedes ir y venir entre THPS y su secuela a voluntad. También hay un modo de "patinaje clasificado y libre" en el que puedes jugar a través de cualquier nivel, incluso si aún no lo has desbloqueado, ya sea para subir de rango en las tablas de clasificación en línea o simplemente jugar sin límite de tiempo. Lo que hace que todo esto funcione es que es completamente transparente; el progreso en cada juego y grupos de modos juntos a medida que subes de nivel en tu perfil y ganas dinero para obtener nuevos equipos.

"Perfecta" podría ser la mejor palabra para describir el juego THPS1+2 en su conjunto. Están sucediendo muchas cosas, incluido el modo multijugador en línea (que no he tenido la oportunidad de comprobar) y un modo de creación de un parque (para el que no tengo imaginación), pero todo está vinculado. Subir el perfil de nivel en una gira para un jugador podría desbloquear un nuevo elemento para el modo creativo, de modo que luego pueda diseñar un nuevo escenario y compartirlo en línea. Todo es muy coherente.

Esto también se extiende a los aspectos culturales de la experiencia. THPS1+2 presenta el elenco original de patinadores, pero se han actualizado para que se vean como lo hacen ahora. Hawk, Chad Muska y Rodney Mullen están ahora en la mediana edad, y eso se refleja en el juego. A ellos también se les une un elenco de estrellas más jóvenes, como Aori Nishimura y Tyshawn Jones.

Una vez más, los patinadores no están separados de ninguna manera por edad o cuando aparecieron por primera vez en la serie; es solo un gran elenco de profesionales increíblemente talentosos. Simplemente eliges tu favorito.

“De la noche a la mañana, era un nombre familiar. Yo era un nombre familiar ".

Indica Chad Muska sobre el impacto del patinador profesional de Tony Hawk original.

Quizás haya algo en la cultura del skate que hace que todo encaje tan bien a pesar de la diferencia de años, o quién sabe la razón pero funciona. Por ejemplo si invertiste un buen tiempo en crear tu propio patinador personalizado para que se parezca a ti, comprando mucha ropa y piezas de patineta para equiparlo. Ahora mismo, tu imagen virtual con ropa de los 90 combina con el equipo Nike completamente nuevo y nada se siente fuera de lugar.

También hay mucho por lo que entusiasmarnos. Se necesita un tiempo para desbloquear todas las piezas, pero las herramientas reales son fáciles de usar. Y esperamos tener una avalancha de parques ingeniosos, al estilo de Super Mario Maker. También hay que ver si el juego cobra impulso en Twitch. Los videos de skate se han convertido en un elemento básico de plataformas como Instagram y TikTok, y esperamos ansiosos que suceda lo mismo aquí.

Sin embargo, pase lo que pase en el futuro, lo importante es que THPS1+2 respeta el legado de los juegos originales y lo actualiza de manera inteligente. Lo que hizo que esos primeros juegos fueran tan especiales es el cuidado y la atención que pusieron en representar la cultura del skate, ya sea la música, la ropa o el juego en sí. Todo eso está intacto aquí, con todas las actualizaciones modernas que esperaría, desde imágenes realistas hasta música nueva y soporte en línea.