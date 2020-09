Nueva membresía de Walmart le hará competencia a Amazon Prime

Walmart presentó hoy oficialmente su nuevo servicio de membresía y su rival de Amazon Prime, al que llama "Walmart +". El servicio de $98 dólares al año combinará la entrega gratuita e ilimitada el mismo día de comestibles y miles de otros artículos, con beneficios adicionales, como descuentos en combustible y acceso a un nuevo servicio Scan & Go, similar al Sam's Club, propiedad de Walmart, que permitirá miembros para pagar en las tiendas Walmart sin tener que esperar en la fila.

El servicio estará disponible a partir del 15 de septiembre de 2020 en todo el país y llegará a más de 4,700 tiendas Walmart, incluidas 2,700 tiendas que ofrecen entrega a domicilio. Los miembros pueden optar por pagar los $98 dólares por año después de un período de prueba gratuito de 15 días, o pueden pagar $12.95 dólares por mes.

Walmart+ y sus beneficios

En el lanzamiento, el nuevo programa promete más de 160 mil artículos para entrega el mismo día sin tarifa por entrega en pedidos por un total de $35 dólares o más. Esta es la misma propuesta de valor que ofrece hoy el programa existente "Delivery Unlimited" de Walmart. Con el lanzamiento de Walmart+, los miembros de "Delivery Unlimited" se trasladarán al servicio renovado y ampliado.

Además de los ahorros en la entrega, la nueva membresía de Walmart+ incluirá descuentos en combustible de hasta 5 centavos por galón en cualquier tipo de combustible en casi 2,000 estaciones de Walmart, Murphy USA y Murphy Express en todo Estados Unidos. Los miembros de Walmart+ habilitarán los descuentos utilizando la aplicación móvil de Walmart, ya sea escaneando un código QR o ingresando un PIN en la bomba. Más adelante, el programa se ampliará para incluir también las gasolineras Sam's Club.

Mientras tanto, el beneficio de la membresía de Scan & Go permite que los miembros de Walmart+ paguen sin tener que esperar en las filas de pago, un beneficio agradable en medio de una pandemia, donde el tiempo en la tienda significa tiempo expuesto a posibles portadores del nuevo coronavirus. Con la aplicación Walmart, los clientes escanean artículos mientras compran y luego los pagan con Walmart Pay para una experiencia de pago sin contacto.

Hace dos años, Walmart había probado la tecnología Scan & Go sin cajero en sus tiendas, pero eliminó el programa debido al robo del comprador. Podría decirse que menos personas usarán Scan & Go porque es un servicio pago, lo que podría ayudar al personal de la tienda a combatir mejor los problemas anteriores.

Al igual que con "Delivery Unlimited", los pedidos de Walmart+ son recogidos por el personal de la tienda y luego entregados a socios como Postmates, DoorDash, Roadie y Point Pickup para su entrega. Sin embargo, no tener la experiencia de un extremo a otro puede causar problemas a los consumidores, especialmente porque una mala experiencia de entrega puede dañar la reputación de Walmart o porque los problemas de servicio al cliente no siempre se pueden resolver directamente cuando hay un intermediario involucrado. Walmart también ha visto a los socios ir y venir, ya que los servicios de entrega terminaron su relación con Walmart por los costos involucrados.

Walmart+ ¿competencia de Amazon Prime?

Walmart afirma que su nuevo programa no es un rival Prime. Pero podría alentar a algunos miembros Prime a hacer un cambio.

“No estamos lanzando Walmart+ con la intención de competir con nada más"...

... Lo estamos lanzando teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, explicó Janey Whiteside, directora de atención al cliente de Walmart.

Por supuesto, espero que atraiga más clientes y los haga más leales, pero cuando eres tan grande como Walmart, y atiendes a tantas personas como nosotros, se trata de duplicarnos con los clientes que tenemos y obteniendo más participación en la billetera y más participación en la mente, agregó Whiteside.

Diferencias entre Walmart+ y Amazon Prime

Prime es un programa mucho más amplio. A modo de comparación, Prime ofrece decenas de millones de productos para entrega en dos días, más de 10 millones para entrega en un día y más de 3 millones para entrega el mismo día en pedidos de $35 dólares o más. Walmart+ se enfoca más específicamente en la entrega el mismo día, ya que Walmart.com ya ofrece envío gratuito de uno o dos días en pedidos de $35 dólares o más sin requerir una tarifa de membresía.

Prime hoy también ofrece una gran variedad de otras ventajas, como acceso a música, videos, audiolibros, libros Kindle y más. Walmart+ no lo hace.

Aún así, para muchos clientes, el valor de Prime se basa en su promesa de entrega rápida. Pero al mismo tiempo, Amazon ha probado los límites de la lealtad de sus clientes aumentando constantemente el precio de suscripción de Prime a lo largo de los años hasta ahora $119 dólares cuando se paga anualmente, o $12.99 dólares por mes. Walmart+ rebaja a Prime a $98 dólares por año o $12.95 dólares por mes mientras atiende en gran medida al comprador de comestibles en línea, un mercado objetivo que ha crecido rápidamente durante la pandemia. Walmart informó recientemente que la pandemia ayudó a impulsar sus propias ventas de comercio electrónico, impulsadas por los supermercados en línea, un 97% más en el último trimestre.

El servicio de Walmart Plus competirá con Amazon Prime.

Mientras tanto, la estrategia de comestibles de Amazon desde su compra de Whole Foods en 2017 aún no se ha optimizado. En la actualidad, Amazon continúa ofreciendo dos servicios de comestibles en línea diferentes, Amazon Fresh y Whole Foods, con una variedad variable de opciones de recolección y entrega, lo que puede generar confusión en el consumidor.

Dicho esto, la pandemia ha provocado aumentos masivos de ventas para Amazon y Walmart, junto con otros minoristas esenciales como Target, y todos los involucrados informaron ganancias estelares en los últimos trimestres.

Los planes de Walmart para un nuevo programa de suscripción se habían informado anteriormente y un sitio web de marcador de posición también ha estado activo durante algún tiempo. En agosto, el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, les dijo a los inversores en la llamada de ganancias de la compañía que estaba preparando el lanzamiento de un programa de membresía que se centraría en la entrega. También señaló en ese momento cómo la suscripción existente de "Entrega ilimitada" de Walmart, lanzada el año pasado, serviría como una "gran base de oferta" para el programa más amplio, pero no ofrecía un plazo de lanzamiento.

La tecnología de Walmart Scan & Go beneficiará a sus miembros.

Informes anteriores decían que el servicio incluiría otros beneficios, como el acceso a más espacios de tiempo en el supermercado, ofertas promocionales y, finalmente, una tarjeta de crédito Walmart +. El minorista se negó a hablar sobre sus planes y solo dijo que los beneficios de Walmart + se expandirían con el tiempo.

Como es el caso de cualquier gran oferta de membresía, estos beneficios no pretenden ser estáticos. Continuaremos aprovechando nuestros activos y escalando para brindar soluciones a un valor sin precedentes, todo mientras nos mantenemos fieles a los bajos precios diarios que los clientes saben que siempre pueden esperar de Walmart, dijo Whiteside. En el futuro, aprovecharemos nuestra amplia gama de fortalezas para agregar beneficios adicionales para los miembros en una variedad de servicios y ofertas, agregó.