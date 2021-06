macOS Monterey: todo lo que Apple trae a Mac con el nuevo sistema operativo

Apple anunció una gran cantidad de mejoras para Mac con la próxima actualización del sistema operativo, macOS Monterey que te presentamos a detalle en La Verdad Noticias en la siguiente nota.

Entre los más interesantes se encuentra un navegador Safari optimizado y mejorado que combina la barra de búsqueda con la barra de pestañas y agrega grupos de pestañas que se comparten en todos los dispositivos Apple.

La integración de Apple continúa con un nuevo tipo de uso compartido de teclado y cursor que es nada menos que revolucionario. Además, la continuidad ha sido una parte importante desde que se presentó en 2014, lo que hace que el flujo entre iPhone, iPad y Mac sea rápido y fácil.

Sin embargo, con macOS Monterey, Universal Control va más allá de lo que jamás se haya visto, ya que es una función que permite que un solo mouse, trackpad y teclado controlen una Mac y un iPad.

La experiencia es similar a Sidecar, excepto que el iPad no se usa como monitor secundario para Mac. En cambio, el iPad todavía muestra iPadOS, pero responderá al cursor, aceptará gestos y entradas de teclado de Mac. Esta es una implementación muy impresionante y algo que no se ha visto antes en ninguna plataforma. Aún más increíble, no se requiere configuración.

Safari es un navegador potente y eficiente con funciones de privacidad avanzadas, pero macOS Monterey trae varias mejoras. Visualmente, las pestañas se reducirán aún más combinando la barra de búsqueda con la barra de pestañas para permitir más espacio para el contenido.

La vista del lector es fácilmente accesible a la derecha del campo de búsqueda y hay más opciones en un menú desplegable más a la derecha. Se han agregado grupos de pestañas, que brindan una organización adicional y aparecen de manera consistente en todos los dispositivos Apple que inician sesión con el mismo ID.

Esto significa que se puede usar un grupo de pestañas en un iPhone, iPad y Mac, agregando o quitando pestañas según sea necesario con la actualización automática de cada dispositivo, lo que resulta en una navegación fluida entre dispositivos.

Safari tiene traducción incorporada y ahora eso se ha extendido a todo el sistema Mac, incluso a muchas aplicaciones de terceros. Los usuarios solo necesitan seleccionar texto, hacer clic con el botón derecho y elegir la opción de traducción para reemplazar la selección con la traducción.

Live Text, Facetime y más novedades en macOS Monterey

macOS Monterey te permitirá controlar Mac y iPad con el mismo mouse

La aplicación Fotos obtendrá capacidades de Live Text con la nueva versión de macOS, haciendo que el texto que aparece en una imagen sea seleccionable y traducible también. Por ejemplo, un usuario podrá copiar texto de Fotos para usarlo en otro lugar e incluso comenzar a redactar un nuevo correo electrónico haciendo clic en una dirección que se encuentre en una fotografía.

Spotlight también puede encontrar texto en fotos, lo que demuestra cuán completamente Live Text está integrado en macOS Monterey. También estarán disponibles más opciones de medios gracias a otros dispositivos Apple y Mac ahora se puede usar como destino para AirPlay.

Esto hace que hace que la gran pantalla del iMac sea accesible para reproducir vídeos desde un iPad mini u otro dispositivo Apple.

De la misma manera, los parlantes Spatial Audio más grandes de una MacBook Pro pueden recibir y reproducir música con más volumen y claridad cuando se envían desde un iPhone a través de AirPlay. La Mac también se puede utilizar como altavoz para audio multiforme, al igual que un HomePod.

macOS Monterey trae varias actualizaciones para Mac

FaceTime es parte integral del MacBook y macOS Monterey lo hará mejor que nunca con funciones avanzadas de audio y video, incluido Spatial Audio que coloca el sonido en relación con la posición del altavoz en la pantalla y Voice Isolation que prácticamente elimina el ruido de fondo, haciendo que el usuario voz aguda y clara.

El modo de retrato para FaceTime le da al desorden del fondo un agradable desenfoque para que el foco esté en la persona, no en su entorno. Luego está SharePlay, que permitirá que una Mac comparta la pantalla, la música y el vídeo con todo un grupo.

Las videollamadas FaceTime incluso serán accesibles para los usuarios de Windows y Android, aunque Apple no aclaró qué parte de la experiencia se traslada a esas plataformas.

En el futuro, las notificaciones también serán más manejables con la capacidad de agruparlas según las categorías de trabajo, personales y de sueño, mientras que 'No molestar' seguirá siendo una opción para el silencio y la concentración completos.

La aplicación Notes también se mejorará con Quick Notes que se podrá sincronizar con una página web, por lo que la nota aparecerá junto con el sitio web en Safari, y los fragmentos de texto se resaltarán en contexto en la página web.

Mejorará enormemente el flujo de trabajo para cualquiera que esté haciendo diseño de sitios web o haciendo referencia a material en línea. Al ser una conferencia de desarrolladores, Apple también incorporó algunos códigos para mantener contentos a todos.

Por ejemplo, los accesos directos están llegando a Mac, que serán más familiares para los usuarios de iPhone y iPad.que las antiguas tecnologías Automator y Apple Script. Los flujos de trabajo de Automator se pueden importar a accesos directos, por lo que el código existente en el que se confía no se perderá al usar el nuevo sistema.

En general, Apple parece estar saliendo del parque y llevando las cosas a un nuevo nivel con tantas características nuevas y emocionantes que llegarán a macOS Monterey a finales de este año.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.