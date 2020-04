iPhone tiene una tienda de apps alternativa a la de Apple, se llama AltStore

Una de las diferencias más grandes entre Android e iOS, es que el sistema operativo de Google permite instalar apps de tiendas alternativas a Google Play o simplemente descargar el APK de internet para instalarlo, en cambio iOS sólo permite instalar apps desde la App Store de Apple, limitando la cantidad de apps, pero al mismo tiempo ofreciendo mayor seguridad para nuestro iPhone.

Apps alternativas

Ahora que si queremos que el mundo de nuestro iPhone se amplíe drásticamente, podremos optar por el jailbreak, proceso que permite instalar diversas apps en nuestros iPhone, sin embargo el riesgo de adquirir malware aumenta considerablemente.

Es por eso que el desarrollador Riley Testut decidió crear AltStore, su propia tienda de apps pensada exclusivamente para iOS, en esta tienda se incluyen apps que Apple no permite en la suya, aunque la principal desventaja es que la seguridad de nuestro iPhone puede verse comprometida, ya que no hay certeza de que las apps que encontremos en la AltStore sean seguras.

Tienda alternativa de apps

Mientras que por el lado de las ventajas, AltStore puede ser instalado sin la necesidad de hacer Jailbreak, permitiéndonos instalar emuladores, gestores de descargas torrent, y muchas apps que Apple no permite de forma oficial.

AltStore lo que hace es engañar al sistema del iPhone al no utilizar certificados empresariales, y en vez de eso opta por una función para desarrolladores que permite usar nuestro propio Apple ID para instalar apps como si nosotros las hubiéramos desarrollado con Xcode, pro sin tener que pagar la cuota anual por ser desarrollador.

Búsqueda de apps

Algo que podría no dar confianza a los usuarios de iPhone es que tengamos que introducir nuestras credenciales, sin embargo, el desarrollador de AltStore asegura que esta información se mantiene segura ya que no se envía a servidores de terceros y sólo se comunica con los de Apple, por lo que cada quién definirá si confía o no en Testut y AltStore.

Para instalar AltStore en cualquier iPhone o iPad que utilice iOS debemos tener una computadora y unos minutos libres, lo primero es descargar AltServer en la computadora y se requiere macOS 10.14.4 o superior y también es compatible con Windows 10.

Abrir la app , conectar el iPhone y pulsar sobre "Install AltStore ". El dispositivo debe aparecer en una pestaña de AltServer .

, conectar el y pulsar sobre "Install ". El dispositivo debe aparecer en una pestaña de . Después de unos segundos debemos confiar en el certificado instalado en el iPhone , el cual muestra nuestro Apple ID.

, el cual muestra nuestro ID. Abrir AltStore y descargar cualquier app tal como lo hacemos en la App Store.

AltStore disponible para Windows y macOS

Otra de las desventajas de la AltStore es que con éste método sólo podremos instalar tres aplicaciones en un mismo iPhone, sin importar que estén firmadas por diferentes Apple ID.