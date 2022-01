iPhone tiene 6 apps secretas que ni te imaginas

El iPhone es uno de los dispositivos más exclusivos del mundo de la telefonía e incluyen 6 aplicaciones que son poco conocidas, pero que te sacarán de apuros y te ayudarán a ahorrar tiempo para realizar multitareas sin tener que descargarlas de la App Store.

Hay que destacar que las apps secretas del iPhone son herramientas efectivas, incluso para monitorear el estado de tu móvil y el que no tengan un ícono en la biblioteca de aplicaciones no significa que no sean importantes, aunque se encuentran escondidas en la configuración de tu celular.

Debes saber también que navegar por las apps secretas de los dispositivos iPhone es fácil, aunque no tienen accesos directos en la pantalla principal, no te costará trabajo localizarlas y comenzar a experimentar con ellas.

Lupa

Se encuentra en la biblioteca de aplicaciones, lo que debes hacer es dirigirte a la carpeta y deslizar hasta abajo para localizarla. Anterior al iOS 14, la manera de acceder a esta herramienta era mediante el Control Center, luego se añadía el acceso directo a la pantalla principal.

Esta app te ayudará a ampliar imágenes y textos, por ejemplo, si sueles leer libros en formato digital, todo ello con ayuda de la cámara, cuenta con una linterna, controlador de brillo, contraste, selector de filtro y una opción para tomar capturas de pantalla.

Escáner de códigos

Ideal para leer un código QR, para este tipo de situaciones esta app secreta te salvará. Como tal, no tiene un icono, pero puedes utilizarla accediendo desde el Control Central, lo abres y lo único que resta hacer es enfocar el visor y en automático arrojará los resultados de la búsqueda.

Imprimir

Esta aplicación de tu dispositivo de Iphone se abrirá cuando pulses el botón para imprimir un documento, por lo que lo abres el documento o archivo y seleccionar la opción “Imprimir” o impresora, después se abrirá una ventana para realizar la tarea.

Hay que destacar que puedes imprimir fotografías con alta calidad, personalizar el papel, color, cantidad y escala, en función del dispositivo. La ventaja de la tecnología AirPrint es que ofrece detección fácil, selección automática y te ahorrará tiempo para vincular tu iPhone con el equipo de impresión.

Diagnóstico

Esta app es la primera que deberás abrir cuando contactes a servicio técnico, por ello, es importante que la conozcas, puedes abrirla desde los Ajustes del iPhone, pero su verdadero secreto es que puedes acceder a ella tan solo con escribir iags:// o diagnostics:// en Safari y luego pulsar el botón Abrir.

Feedback

Es una aplicación con la que podrás enviar errores y comentarios sobre el sistema operativo de tu iPhone, para acceder puedes teclear la URL applefeedback:// en Safari. Necesitarás iniciar sesión con tu ID de Apple para poder enviar tus comentarios y comenzar a navegar en la aplicación.

FTMInternal-4.

Esta app está oculta en el sistema y te mostrará los ajustes y datos de tu operador, por lo que los resultados varían de país en país. Acceder a ella es sencillo. Entra a la app de Teléfono de tu iPhone, en el teclado numérico ingresa *3001#12345# *, pulsa el botón verde para llamar y lograrás ingresar a la información de tu celular.

Aunque podría provocarte curiosidad, te avisamos que la información solo es para consulta y pertenece a las operadoras de telefonía, por lo que te recomendamos no modificar ningún dato para que no tengas problemas con la cobertura de tu smartphone.

Cabe destacar que conocer todas las aplicaciones, herramientas y funciones que tiene tu dispositivo iPhone te podría tomar tiempo, más ahora que sabes que algunas de ellas están ocultas, pero una vez que las descubras podrás disfrutar de los beneficios.

