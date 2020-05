¿iPhone de segunda mano? Esto es lo que debes revisar para no ser timado

Muchas veces comprar un iPhone usado es la mejor opción para tener un smartphone de Apple, ya que no todos podemos costear uno nuevo, sin embargo es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos para evitar estafas o cualquier tipo de engaño de la que pudiéramos ser víctimas.

Comprar en tiendas y casas de empeño. Es importante saber que aunque muchas de estas tiendas y casas de empeño son confiables y ofrecen garantías es muy posible que los iPhone puedan tener algunos daños no perceptibles a simple vista, por eso es recomendable revisarlos a profundidad antes de realizar cualquier compra y conocer las posibilidades de devolución en caso de ser necesario.

En caso de la compra con un particular no es muy diferente la situación, ya que en estos casos no es usual contar con algún tipo de garantía y lo más probable es que no volvamos a ver nunca al vendedor. Algo que debemos tener muy presente es que nadie va a vender un iPhone a precios ridículos, y los que lo hacen tienen dos razones principales para hacerlo, la primera, el iPhone presenta alguna falla o bloqueo, o bien es un smartphone pirata.

Revisa sin pena

Lo primero que debemos revisar es la procedencia del equipo, por medio de la factura de compra y el número de serie, sabremos que el iPhone no es robado, por desgracia las facturas o tickets son documentos que muy pocas personas guardan. Para conocer el número de serie es necesario revisar en Ajustes > General > Información.

Es importante revisar los ciclos de carga y la salud de la batería y para eso debemos ingresar en Ajustes > Batería > Salud de la batería. En éste apartado, el mismo sistema del iPhone nos indica si la batería está bien conservada o si ya no durará mucho.

Revisar la pantalla de un iPhone parece lo más obvio del mundo, sin embargo muchas personas no se dan cuenta de que su dispositivo falla hasta que ya lo pagaron y resulta que deben realizar un cambio de display o de digitalizador. Debemos tener en cuenta que la pantalla no debe estar estrellada, rayada o con ‘huecos’ en la imagen, por eso es conveniente abrir apps, visitar páginas y ver videos de esta forma es que todos los pixeles deben iluminarse, de igual forma con la interfaz táctil, revisa que no haya secciones de la pantalla en que no sea detectado el contacto.

Evita adquirir problemas

Aunque parece una tarea complicada, es muy importante revisar bocinas y micrófonos del iPhone, lo primero que hay que hacer es probar los micrófonos con la app notas de voz, vamos a iniciar una grabación y debe registrarse perfectamente nuestra voz y los sonidos que realicemos en el micrófono superior como en el inferior, y para probar las bocinas, con la misma reproducción deberemos hacerla a diferentes volúmenes, la voz debe ser clara y sin ruidos extraños.

En caso de contar con conector jack de 3.5 mm, es necesario conectar audífonos que sepamos funcionan perfectamente, así podremos saber si el jack funciona. Revisar la carga es el siguiente punto, y es recomendable llevar una batería portátil, de esta forma se prueba el cable del cargador y que el iPhone cargue correctamente.

El funcionamiento de las cámaras, Face ID y Touch ID es fundamental, ya que son elementos que es excesivamente complicado reparar y además es muy caro, abre la cámara y toma fotos, revísalas y comprueba que no aparezcan formas extrañas, que no salgan empañadas las fotos o que salgan incompletas. Los sensores de seguridad del iPhone también son clave y es materialmente imposible recuperarlos si el display está roto o ha sido golpeado, por lo que debes revisar que funcionen a la perfección.

Revisa que el iPhone se conecte al WiFi, bluetooth y tu red celular sin ningún problema, si alguno de estos elementos falla, lo recomendable es evitar comprarlo, pero sin duda alguna uno de los elementos más importantes es evitar adquirir un iPhone bloqueado, ya sea por código o por iCloud, está de más decir que se debe de desconfiar si el vendedor ofrece enviar el codigo o la contraseña de iCloud después, ya que existe el riesgo de un aestfa.