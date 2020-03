iPhone de pantalla grande pero 'económico', el nuevo rumor sobre Apple

Desde hace ya varios años, Apple ha mantenido una estrategia de márketing que le ha funcionado, y es que al lanzar un iPhone, las generaciones anteriores sufren un ajuste de precio, haciéndolos más económicos que los nuevos, y también tienen en cuenta que entre más grande sea la pantalla, mayor será el precio, además del almacenamiento que también modifica lo que se pagará por él.

El iPhone 9 o SE 2 podría tener su versión Plus

Es bien sabido que los altos precios de los iPhone de Apple juegan un papel importantísimo en el proceso de elección para los compradores, todos los que quieren hacer el salto de Android a iOS sin tener tantos recursos piensan muy bien antes de hacerlo principalmente por el precio.

¿iPhone grande y 'barato'?

Otra de las situaciones que hacen que Android siga teniendo más usuarios es que muchos de ellos quieren un smartphone que les de una pantalla enorme pero no necesariamente debe ser un buque insignia, algo que ofrecen varias marcas como Alcatel, Lanix, LG y hasta Sony, en cambio Apple ofrece la pantalla más grande que tiene, sólo en el modelo más caro, el iPhone 11 Pro Max.

Esto es algo que muchas marcas han notado y por lo que se ha dejado saber en distintos medios especializados, Apple podría cambiar de estrategia; según DigiTimes, Apple podría lanzar no sólo uno si no dos modelos del iPhone 9, o SE 2, pero el segundo modelo además de mantener la parte ‘económica’, estaría equipado con una gran pantalla, algo así como la versión Plus o Max, tal como ha venido sucediendo desde el iPhone 6, pasando por el 6S, 7 y 8 en el caso de los Plus

Así se podrían ver las nuevas familias de iPhone

De esta forma, Apple permitiría a sus usuarios acceder a un smartphone de grandes dimensiones con un precio mucho más contenido, algo que tiene bastante que no se ve en las generaciones del iPhone.