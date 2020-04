iPhone: Te retamos a que encuentres el símbolo de temperatura en tu teclado

A cuántas personas nos habrá pasado que al querer escribir en nuestro iPhone una cantidad para rematarla con el símbolo de grados nos tardamos varios minutos buscándolo sin éxito y es que Apple a diferencia de Google en Android no tiene todos los símbolos juntos, lo que puede ocasionar confusiones entre los usuarios.

Método del número

El símbolo ‘º’ es quizás uno de los más escurridizos en el sistema iOS, y a pesar de que es algo tan común de utilizar, muy pocos usuarios de iPhone saben dónde encontrarlo, precisamente para evitar que eso siga sucediendo es que aquí explicaremos cómo encontrarlo en nuestro iPhone, además, este mismo método funciona en los iPad que también operan con iOS.

Símbolos escondidos

La forma más sencilla para poder escribir el símbolo de grados en nuestro iPhone es hacerlo es al introducir un número, ya que comúnmente utilizamos uno o dos dígitos antes del símbolo de grados, por lo que debemos realizar los siguientes pasos:

Cambiar el teclado donde se encuentran los números y símbolos

donde se encuentran los números y Localizar el número que estará antes del símbolo de grados , pulsar y mantener sobre el número

de , pulsar y mantener sobre el número Al aparecer las opciones, seleccionar la que tiene el símbolo de grados

Ahora que si lo que quieres es escribir únicamente el símbolo, también existe un modo de hacerlo si tener que agregar un número previo, y para ello nos podemos valer de las teclas de número ‘0’ o la de la letra ‘O’ en nuestro iPhone.

Al estar en el teclado pulsaremos y mantendremos la tecla de nuestra preferencia, ya sea la letra ‘O’ o el número ‘0’

pulsaremos y mantendremos la de nuestra preferencia, ya sea la letra ‘O’ o el número ‘0’ Aparecerán las opciones correspondientes en cualquiera de las dos teclas y ahí encontraremos el símbolo de grados

Método de la letra

TE PUEDE INTERESAR: iPhone: Controla el acceso que tienen las apps a la cámara y el micrófono

Ambos métodos son muy sencillos y no requieren de mucho esfuerzo, sin embargo el no saber cómo escribir algún símbolo puede ser un verdadero dolor de cabeza, porque aunque lo busquemos en nuestro iPhone, podríamos no encontrarlo con facilidad.