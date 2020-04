iPhone SE: todo lo relacionado al nuevo lanzamiento de Appel

Se cuentan los días para que el nuevo lanzamiento de Apple salga al mercado y ha llamado la atención que un modelo antiguo lo renueven, con funcionamientos sobresalientes, así como más almacenamiento en la memoria, sin embargo, por más curioso que parezca todavía no se sabe cuál será su nombre exacto de este smartphone.

Cabe mencionar, que este nuevo modelo se hará para todos los fieles seguidores de la marca, pues se asegura que el celular tendrá un bajo costo, ya que será el mismo modelo del iPhone SE. En ese sentido, este modelo será de 4 pulgadas que usaba el cuerpo del iPhone 5s con la cámara y el procesador del iPhone 6s. Además Se espera que en esta ocasión que el nuevo modelo use el mismo chip que el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Plus: el procesador A13 de Apple.

iPhone SE pronto para su lanzamiento

22 se Abril sería el día en que veremos finalmente el iPhone 9 pic.twitter.com/pvX5dAtSnE — SOLO SMARTECH (@solosmartech) March 31, 2020

Según la publicación publicada por error en la tienda oficial de Apple, y que detectó 9to5Mac, el vidrio protector de Belkin ofrecía una versión del accesorio tanto para el iPhone 7 y 8, como también el nuevo teléfono iPhone SE de 4,7 pulgadas . De esta forma, se intuye que el renovado smartphone clásico tendrá este diseño de pantalla.

Asimismo se pudo entender que el dispositivo va dirigido especialmente a los clientes del iPhone 6 que ya no reciben nuevas actualizaciones de software importantes. A13 habilita Apple Arcade y las funciones de realidad aumentada que no son posibles en el software que se ejecuta en iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Así como tambiñen se confirma tres niveles de almacenamiento: 64 GB, 128, GB Y 256 GB.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: ¿Qué significa el emoji del helado?

Los colores disponibles serán blanco, negro y rojo además del diseño de cinco fundas para los dispositivos: silicona negra, silicona blanca, cuero rojo, cuero negro y cuero azul medianoche. Es nuevo smartphone tendrá el precio e 449 dólares, pero hay otros rumores que podría costar más economico por debajo de los 400 dólares.