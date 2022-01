iPhone SE con 5G podría ser lanzado por Apple esta primavera según reporte

Smartphone económico con 5G podría ser lanzado por Apple esta primavera según reporte

Apple podría usar su evento de primavera ahora habitual para actualizar su teléfono inteligente más asequible. Mark Gurman de Bloomberg afirmó en su último boletín que se espera que Apple presente un iPhone SE de tercera generación esta primavera a través de una presentación virtual "probablemente" en marzo o abril.

En un eco de rumores pasados, Gurman entendió que el nuevo SE aún se aferraría al diseño de la era del iPhone 8 pero agregaría 5G y un nuevo procesador, posiblemente el A15 del iPhone 13, si el historial de Apple de usar el chip de gama alta del año pasado es cualquier indicación.

¿Llegará la nueva versión del smartphone económico de Apple este 2022?

No se mencionaron otros cambios. No sería sorprendente que Apple aumentara el almacenamiento a 128 GB o actualizara los sensores de la cámara (nuevamente tomados del iPhone 8), pero eso no está garantizado dado el enfoque de bajo costo de Apple para el iPhone SE.

Es posible que se necesite una batería más grande para compensar el consumo de energía típicamente mayor de 5G.

Más detalles revelados del iPhone SE con 5G

Si la filtración es precisa, el nuevo iPhone SE sería decepcionante para aquellos que desean un diseño moderno de casi toda la pantalla.

Todavía tendría una pantalla relativamente pequeña, biseles gruesos y un lector de huellas dactilares basado en botones. Sin embargo, como acabamos de mencionar, el precio lo es todo para el SE.

El precio de $399 del modelo actual ayuda a Apple a llegar a algunos clientes que de otro modo no podrían justificar un iPhone. Es posible que la compañía no quiera hacer nada que pueda provocar incluso un pequeño aumento de precios, aunque solo sea para maximizar la audiencia potencial de SE.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes del iPhone como que Foxconn, la empresa que lo manufactura fue denunciada por explotación laboral.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.