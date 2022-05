iPhone: Esta función no tan conocida mejora la calidad de las llamadas

Esta función no tan conocida mejora la calidad de las llamadas

¿Sabías que hay una función que te permitirá mejorar la calidad de tus llamadas telefónicas en el iPhone?

Llamada Aislamiento de voz, la función utiliza inteligencia artificial para eliminar el ruido de fondo ambiental que podría dificultar que la persona al otro lado de su llamada telefónica lo escuche con claridad.

Los sonidos que ingresan al micrófono de tu iPhone se filtran agresivamente.

El Aislamiento de Voz es una función poco conocida que mejora sustancialmente la calidad de las llamadas telefónicas.

Inicia una llamada FaceTime y luego ve al 'Centro de control' deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha de tu iPhone y presiona el botón titulado 'Modo de micrófono'.

De forma predeterminada, se establecerá en Estándar, aunque hay otras dos opciones: Aislamiento de voz y Amplio espectro. La última configuración permite que las personas con las que estás hablando al otro lado de la llamada telefónica escuchen más ruido de fondo.

Sin embargo apostamos a que probablemente no tengas demasiadas personas con las que hables por teléfono que te pidan que aumentes el volumen del ruido del tráfico, como sirenas, bocinas de automóviles, gritos y más.

Y luego está el aislamiento de voz. Cuando habilitas esa configuración, el iPhone aísla tu voz y la hace sonar más cerca de la persona al otro lado de la llamada.

También elimina cualquier eco y elimina el ruido de fondo no deseado. Considera esto un 'borrador mágico' para tus llamadas telefónicas de iPhone. Cuando uses Aislamiento de voz, debes configurarlo en cada aplicación que uses para hacer llamadas telefónicas. Además, no funciona con todas las aplicaciones.

Por ejemplo, no funciona con llamadas telefónicas regulares que, para ser honesto, es donde te gustaría que funcionara en primer lugar.

The Verge señala que la función es compatible con Snapchat, WhatsApp, Slack, Signal e Instagram; funciona con Zoom en iOS pero no con TikTok. Y funcionará tanto si estás en una llamada de video y audio, como si solo estás en una llamada de audio.

¿Qué tan bien funciona el aislamiento de voz en iPhone?

Ahora, puedo oír exactamente lo que estás pensando. Estás diciendo (en tu cabeza, por supuesto): "Oye, Alan, si el Aislamiento de Voz es tan increíble, ¿por qué no tienen algo que nos permita escuchar lo buena que es esta función de iPhone?".

En septiembre pasado, mi colega Preslav no solo nos mostró en un video de YouTube lo increíble que es el aislamiento de voz, sino que también nos mostró los resultados de leer el libro "Cómo tocar acordes con cejilla y guitarra rítmica como Brian Jones en 10 sencillos pasos".

El aislamiento de voz se puede encontrar en los modelos de iPhone con el chipset A12 Bionic o posterior, con iOS 15 o posterior. Eso significa que el aislamiento de voz está disponible en los siguientes modelos de iPhone:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iphone 11

iPhone 11 Mini

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iphone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Nuevamente, recuerda que tu teléfono debe ejecutar iOS 15 o posterior.

También estás pensando que hay algo bastante 'Google' en el aislamiento de voz y te preguntabas si Google tiene una función similar en la serie Pixel 6.

Google ofrece Adaptive Sound en las series Pixel 5, Pixel 4a y Pixel 6.

En lugar de tratar de hacer que desaparezcan los ruidos de fondo fuertes de una sola vez, utiliza el micrófono de tu Pixel para determinar el nivel de ruido de fondo y ajusta el software para mejorar la calidad del sonido que proviene del altavoz.

La diferencia es que el aislamiento de voz de Apple mejora la calidad de una llamada telefónica para la persona al otro lado de la línea.

Adaptive Sound mejora la calidad del sonido que sale del altavoz para su propio beneficio.

Para asegurarte de que Adaptive Sound esté habilitado (o deshabilitado si eso es lo que prefieres), ve a Configuración> Sonido y vibración> Adaptive Sound. Ahí puedes activar o desactivar la función.

