iPhone: ¿Cómo hacer para no recibir llamadas no deseadas?

Recibir llamadas de desconocidos puede llegar a ser molesto para cualquier persona, pero además de ser incómodo y todo un fastidio, en ocasiones puede ser peligroso, pues nunca sabes si te toparás con una llamada falsa, publicidad o extorsión. ¿Recibes llamadas de números que no conoces en tu iPhone?

De ser así, no te preocupes porque aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo solucionar este problema, te diremos cómo bloquear las llamadas de números desconocidos para que no vuelvas a tener este inconveniente.

Lo mejor de todo es que no tendrás que instalar absolutamente ninguna aplicación más, ya que es a través de una herramienta del mismo iPhone que podrás desviar dichas llamadas. Eso sí, para poder utilizar este truco, tu iPhone debe de tener un sistema operativo de al menos el iOS 13.

Cómo bloquear las llamadas de números desconocidos en mi iPhone.

Cómo bloquear las llamadas de números desconocidos en mi iPhone.

Como te venimos informando, si tienes un sistema operativo de iOS 13 o posterior, lo que tendrás que hacer es activar la opción “Silenciar números desconocidos”, de esta forma, ya no recibirás llamadas de personas que no tienes agregadas a tus contactos, para ello, sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación de Ajustes de tu iPhone.

Accede a la opción Teléfono.

Desliza hacia abajo y pulsa en Silenciar números desconocidos.

Una vez hecho esto, ya no tendrás que preocuparte por estar recibiendo llamadas de personas desconocidas, pues estos números se silenciarán, pasándose directo al buzón de voz de tu iPhone, aunque las llamadas sí podrás verlas desde tu lista de llamadas recientes. ¿Qué te pareció este truco?

Te puede interesar: iPhone tiene 6 apps secretas que ni te imaginas

¿Qué iPhone ya no se actualiza 2023?

¿Qué iPhone ya no se actualiza 2023?

Los iPhone que dejarán de recibir actualizaciones en el 2023 son los modelos de iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE de primera generación, así como el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!