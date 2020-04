iPhone: Aprende revisar si está bloqueado con iCloud por robo o extravío

Actualmente es muy común que adquiramos nuestros dispositivos de segunda mano, y de hecho es buena idea siempre y cuando sepamos que son de origen legítimo, en el caso particular de los dispositivos Apple es sin duda alguna una gran opción porque nos podemos hacer de los iPhone que más nos gusten a un precio mucho más contenido.

iPhone bloqueado por iCloud

Sin embargo también existen muchas estafas al respecto, ya que iPhone robados se venden con bloqueos que no se pueden quitar, dejando un dispositivo inservible a cambio de bastante dinero. En el caso particular de los bloqueos por medio de iCloud, no es difícil saber si el iPhone se encuentra bloqueado, y la misma página web de Apple nos puede informar al respecto, y aunque éste método no se pensó particularmente para el ése fin, es muy útil.

iPhone bloqueado es mala señal

Para poder saber si un iPhone está bloqueado con iCloud debemos seguir los siguientes pasos:

Dirígete a la web de Apple

Pulsa ahora en Soporte, a la derecha de la barra superior de la página.

Selecciona iPhone.

Ahora ve a Opciones de reparación

Pincha sobre Solicitar una reparación

De todas las opciones que te encontrarás, deberás ir a la de Reparaciones y daño físico

Elige ahora un motivo de reparación.

Introduce tu ID de Apple para verificar tu identidad.

Verás que ahora aparece un cuadro en el que se te pide introducir el número de serie o IMEI del iPhone.

En caso de que el iPhone esté bloqueado con iCloud, se mostrará un mensaje en pantalla que indica que no se puede solicitar una reparación en un dispositivo bloqueado, lo cual nos dará una pista si se trata de un iPhone robado, y nos lo confirmará si el vendedor no tiene una prueba de compra y además te cuenta la fantástica historia de que olvidó su contraseña de iCloud o de cómo el familiar que se lo regaló la olvidó y por eso se lo dio.

Solicitar reparación del iPhone

TE PUEDE INTERESAR: iPhone: Conoce lo que iOS es capaz de hacer con un click (trucos y soluciones)

La idea de revisar el bloqueo por iCloud en los iPhone de segunda mano es evitar que podamos caer en una estafa en la que paguemos por algo que no vamos a poder usar, por eso siempre es conveniente conocer al vendedor o que pueda comprobar que lo adquirió legítimamente.