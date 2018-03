Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- iPhone 8 Plus se parte a la mitad y estalla reportan usuarios Dos incidentes de la división del iPhone 8 Plus han reportado que el Smartphone estalla y se parte por la mitad. Si decidiste esperar y ahorrar más para comprar un iPhone X en lugar de un iPhone 8 Plus, es posible que hayas tomado una decisión muy sabia. Apple está investigando actualmente informes de que el iPhone se está abriendo solo por la mitad. La razón aún es muy poco clara. De acuerdo con Publimetro (https://www.publimetro.com.mx/mx/), hasta ahora se han registrado dos casos. La primera ocurrió en Taiwán donde el teléfono inteligente estaba siendo cargado cuando se abrió casi como estallando. Según el propietario, estaba usando los adaptamentos oficiales de Apple. El teléfono había estado en uso durante cinco días y el problema se produjo después de unos tres minutos de carga. Las imágenes del teléfono dividido de Taiwán están disponibles en ifeng. https://twitter.com/Magokoro0511/status/911893917192163328 El segundo informe proviene de Japón, pero en este caso el 8 Plus ya estaba dividido cuando su dueño abrió el paquete. El usuario de Twitter @Magokoro0511 publicó algunas imágenes de su 8 Plus, incluyendo una en donde se le ve todavía en la caja. No hay marcas de quemaduras visibles en la carcasa del iPhone 8 Plus. Esto y el caso de Japón en el que el celular llegó a su dueño ya abierto, puede sugerir que no es un problema de batería. La causa más probable es un fallo en el pegamento o tornillos utilizados para mantener las partes del teléfono juntas. ¿Tal vez con un poco de calor hace pop? Por ahora se trata de casos aislados, se desconoce un lote defectuoso o un problema más amplio. Apple ya está investigando el iPhone 8 Plus de Taiwán para averiguar qué pasó. Si no hay más casos de celulares abiertos, entonces claramente alguien en las líneas de producción de iPhone estaba teniendo un mal día. Por el bien de Apple, esperemos que esa sea la razón Si posees un iPhone 8 Plus, no hay necesidad de preocuparte por ahora. Simplemente vigila tu nuevo teléfono, especialmente al cargarlo para ver si la carcasa comienza a doblarse. Sospecho que escucharías si la carcasa se abriera de repente, pero si se trata de un problema relacionado con el pegamento, puede suceder lentamente.

