iPhone 7 está superando en ventas al iPhone 8

Según encuesta, el iPhone 8 está siendo superado por el modelo anterior debido a la falta de mejoras importantes en el nuevo teléfono

“Muchos encuestados indicaron que una porción significativa de clientes está comprando iPhone 7 en lugar del nuevo iPhone 8, debido a la falta de mejoras importantes en el nuevo teléfono”, escribió en una nota a clientes John Vinh, analista de KeyBanc.

“Si bien los operadores siguen ofreciendo promociones para el nuevo iPhone 8, han sido mucho más modestos comparado con el lanzamiento de iPhone 7 el año pasado”, escribió Vinh. Apple rechazó hacer declaraciones. Las acciones de la compañía subían 1.7% a 159.62 dólares a las 1810 GMT.

Los modelos del anterior iPhone 7 de Apple Inc están superando en ventas al recientemente lanzado iPhone 8 antes de la salida a la venta en noviembre de un modelo especial por el décimo aniversario del teléfono inteligente que revolucionó al mercado, dijo el operador KeyBanc Capital Markets citando sondeos. Tradicionalmente las nuevas ediciones de iPhone se han vendido raudamente a seguidores de la marca que suelen hacer largas filas para tener la versión más reciente del celular insignia de Apple, pero las primeras encuestas revelan que el iPhone 8 no es tan popular como sus antecesores.Vinh además señaló que la respuesta obtenida de comercios indica que los clientes están esperando para comprar la edición aniversario -iPhone X- o para comparar con otros modelos a esa versión que se lanzará el mes que viene, antes de adquirir el 8. Apple lanzó en septiembre al mercado el iPhone 8 y iPhone 8 Plus, que se asemejan al 7 pero que tienen atrás un vidrio negro para su carga inalámbrica. Mientras que los precios de la nueva versión arrancan desde 699 dólares en Estados Unidos, el iPhone 7 se comercializa desde 549 dólares tras un rebaja de precios. El iPhone X, un dispositivo totalmente de vidrio y acero inoxidable con pantalla del total de su tamaño, se empezará a vender desde el 3 de noviembre a partir de los 999 dólares, lo que lo convierte en el teléfono móvil más costoso de Apple hasta el momento. Un inversor en acciones de Apple minimizó cualquier temor por las menores ventas de iPhone 7 u 8 debido al muy anticipado debut de iPhone X. Otro motivo para el bajo atractivo de la versión más nueva actualmente en venta podría ser la modesta promoción en Estados Unidos.