iPhone 13 copiará función utilizada por Android desde hace muchos años

Como te hemos informado en varios reportes de La Verdad Noticias, durante este 2021 saldrá a la venta el nuevo iPhone 13 de Apple, por lo que en este ártículo te hablaremos sobre una de las características más novedosas del nuevo modelo.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal Pro Android, la función que implementará Apple en su nuevo modelo es algo que lleva muchos años en los dispositivos Android, misma que podría pasar desapercibida pero no para todos los clientes.

Según las primeras filtraciones compartidas por dicho portal, Apple pretende integrar una pantalla Always On Display en los iPhone 13, aunque nadie sabe el motivo de hacerlo en 2021 y no hace varios años.

¿En qué consiste el Always On Display?

Always On Display es una tecnología muy interesante para pantallas AMOLED que muestra información en la pantalla incluso cuando esta está apagada.Es algo que casi todos los móviles Android con pantallas AMOLED tienen en estos momentos, incluso los gama media.

Cabe mencionar que esta tecnología podría ser muy útil para los usuarios de Apple, ya que te permite ver información como la hora o algunas notificaciones sin necesidad de encender la pantalla.

Esa información suele mostrarse con casi toda la pantalla en negro y unos pocos píxeles encendidos, por lo que el gasto de batería es mínimo. Ahora Apple quiere integrar esta tecnología en sus iPhone 13.

Apple está intentando hacer un Always On Display muy similar a la pantalla de bloqueo del iPhone, pero con una atenuación. Esto significa que esta pantalla siempre encendida podría ser bastante diferente a lo que acostumbramos con Android.

Otro detalle que se ha confirmado es que dicha pantalla siempre encendida tendría muy pocas opciones de personalización. Esto es muy de IOS: te ofrece una novedad que debes utilizar como Apple quiera que la utilices.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado. Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.