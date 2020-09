iPhone 12 no tendrá la pantalla de 120Hz que se rumora según Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo tiene una nueva nota de investigación en la que dice que ninguno de los próximos smartphones iPhone 12 de Apple incluirá pantallas ProMotion de alta tasa de actualización y eso incluye los modelos Pro más caros.

Kuo anticipa que Apple pasará a una frecuencia de actualización más suave de 120Hz con la línea de iPhone 2021 del próximo año.

Esas son noticias decepcionantes, ya que la mayoría de los buques insignia de Android ahora utilizan pantallas de alta actualización que van desde 90Hz a 120Hz, pero según el confiable Kuo, Apple mantendrá los iPhone en los tradicionales 60Hz por un año más.

Los rumores de pantallas de 120 Hz no son ciertos según Kuo

Los iPhone no tendrán pantallas de alta actualización

Esta situación podría no importar a muchos usuarios que no considerarán que esto es un factor decisivo, pero otros entusiastas de la tecnología no estarán de acuerdo, ya que la respuesta fluida de las pantallas de alta actualización se suma a la experiencia del usuario y puede hacerla más agradable.

Las filtraciones y los rumores en los últimos meses han apuntado en ambos sentidos sobre si Apple aumentaría la frecuencia de actualización de ciertos modelos de iPhone 12, durante un tiempo se pensó que al menos los modelos Pro de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas podrían obtener la tecnología ProMotion, mientras que el nuevo tamaño de 5.4 pulgadas y el iPhone 12 estándar de 6.1 pulgadas se mantendrían con los 60Hz.

En cuanto al resto del informe de Ming-Chi Kuo, también menciona que el iPhone 12 de 5.4 pulgadas tendrá un notch ligeramente más pequeño en comparación con sus hermanos mayores, donde la muesca no cambiará de tamaño con respecto al iPhone 11.

Por otro lado, se espera que el Apple Watch Series 6 deje de parecerse tanto a los dos relojes inteligentes actuales de la compañía, aunque no han habido noticias al respecto.