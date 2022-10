iOS 16: Cinco widgets de pantalla de bloqueo que deberías elegir para tu iPhone

SO de Apple: Cinco widgets de pantalla de bloqueo que deberías elegir para tu iPhone

Con iOS 16 disponible para cualquier persona con un iPhone 8 o iPhone SE 2 y más reciente, junto con 16.1 disponible como versión beta pública, su función de pantalla de bloqueo rediseñada ya está causando impresión.

Puedes colocar varios widgets en la pantalla que iniciarán la aplicación en cuestión, mostrando información relevante para esa aplicación.

Sin embargo, con muchos desarrolladores lanzando actualizaciones que incluyen estos, es posible que te sientas abrumado por tantos widgets que ya aparecen.

Con esto en mente, hemos seleccionado seis aplicaciones que muestran cómo se pueden usar estos nuevos widgets en tu iPhone.

Obscura 3.

Obscura 3. Un widget sencillo de la aplicación de cámara Obscura 3, disponible por $ 4.99 / £ 4.99 / AU $ 5.99, pero resuelve dos problemas a la vez.

Durante años, la pantalla de bloqueo de iOS ha tenido dos widgets constantes: una linterna y un ícono de cámara, sin forma de cambiarlos, incluso en iOS 16.

Sin embargo, Obscura le permite colocar un widget en la pantalla de bloqueo para iniciar la aplicación de inmediato. De acuerdo, los dos widgets de Apple todavía están ahí, pero esto debería reducir los pasos para lanzar una excelente aplicación de terceros de todos modos.

Carrot Weather.

CARROT Weather. Si bien la fantástica aplicación meteorológica gratuita de Apple está disponible en iOS, y pronto para todos los que ejecutan macOS Ventura y iPadOS 16.1, Carrot está disponible tanto en iOS como en Android con múltiples suscripciones para comprar.

La aplicación meteorológica recibió una actualización significativa junto con iOS 16, trayendo un montón de widgets de pantalla de bloqueo, desde un pronóstico por hora hasta la probabilidad de que ocurra una precipitación.

Hay más de quince widgets diferentes que puedes elegir en los tres tamaños que normalmente puedes elegir para la pantalla de bloqueo, como algunos que pueden reemplazar la fecha en la parte superior, junto con widgets más pequeños para brindarte información rápida sobre la posibilidad de que llueva, o la temperatura actual.

Snapchat.

Snapchat. Las plataformas de redes sociales ya están aprovechando estas nuevas funciones de widgets de pantalla de bloqueo, como Facebook y, más recientemente, Snapchat.

Es una aplicación que todavía está siendo utilizada por muchos usuarios por sus filtros y rayas para compartir contenido, y ahora puedes verlo en tu pantalla de bloqueo.

Hay dos widgets para elegir: el primero tiene la forma de un cuadrado que inicia la cámara de Snapchat.

Mientras que el segundo widget es un rectángulo que puede abrir una conversación con un amigo, junto con una racha de cuántas veces se han hablado.

Probándolos, son otra excelente manera de reducir los deslizamientos y presiones desde la pantalla de bloqueo a la aplicación, mientras verifican cierta información cuando es necesario.

Más widgets para la pantalla de bloqueo de iOS 16

Focused Work 4.

Focused Work 4. Desarrollado para iOS 16 por Michael Tigas, Focused Work tiene un potente temporizador que puede ayudarte a concentrarse en las tareas más importantes, al tiempo que puedes bloquear ciertos sitios web y aplicaciones para mantener este enfoque en el camino.

La aplicación ya está en la versión 4, disponible de forma gratuita con una suscripción que comienza en $ 4,99 / £ 4,99 / AU $ 5,99.

Focused Work viene con algunos widgets de pantalla de bloqueo: uno mostrará el cronómetro y la sesión actual, mientras que el otro realizará un seguimiento de los objetivos productivos diarios, como una forma de motivarlo a terminarlos por el día.

Cada uno de estos widgets hace bien su trabajo, ya que reduce la necesidad de encontrar la aplicación en tu pantalla de inicio y verificar tus objetivos diarios en la aplicación o en un widget.

Countdowns.

Countdowns. Si bien he estado usando esta aplicación en el pasado para la cuenta regresiva hacia el día de mi boda o la entrega de Steam Deck, siempre tuve que verificar a través de un widget en la pantalla de inicio.

Sin embargo, dos nuevos widgets para la pantalla de bloqueo me permitirán ver eventos futuros con una sola pulsación para activar la pantalla.

Puedes elegir entre un widget en dos tamaños diferentes, uno de los cuales puede elegir el icono. Estos mostrarán los días restantes y la fecha en la que el widget está realizando la cuenta regresiva.

Estos son simples pero hacen el trabajo, especialmente si tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max con la pantalla siempre encendida, por lo que siempre puedes verificar cuánto tiempo le queda hasta que llegue Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a tu Nintendo Switch.

