iOS 15 no tendrá soporte para iPhone 6s ni iPhone SE: Filtración

Apple siempre ha sido bastante inclusivo cuando se trata de soporte para hardware antiguo en software moderno.

El lanzamiento de iOS 14 el mes pasado es un excelente ejemplo, con soporte para los mismos modelos de iPhone, iPad y iPod touch que iOS 13, a pesar de todas sus nuevas características y cambios.

Lamentablemente, según un informe reciente del blog de tecnología israelí The Verifier, parece que iOS 14 será la última actualización importante de software para algunos dispositivos Apple.

Al iPhone 7 sería el último teléfono de la serie que admitirá iOS 15

The Verifier tiene un historial bastante irregular en lo que respecta a los rumores de Apple, pero el sitio proporcionó detalles precisos sobre el soporte de iOS 12 y iOS 13 antes de la confirmación oficial de Apple. Si el sitio vuelve a tener razón en sus predicciones, el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación no serán compatibles con iOS 15.

¿Qué equipos admitirán iOS 15?

Tomando el informe de The Verifier al pie de la letra, estos son los dispositivos que iOS 15 admitirá en 2021:

iPhone serie 13

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (segunda generación)

iPod touch (séptima generación)

Apple lanzó el iPhone 6s y el iPhone 6s Plus en septiembre de 2015. El iPhone SE original lo siguió unos meses después, en marzo de 2016, y fue el último de los teléfonos inteligentes de Apple en utilizar el diseño de borde plano hasta que la serie iPhone 12 lo trajo en 2020.

Todavía no sabemos nada sobre lo que ofrecerá iOS 15, ya que iOS 14 llegó hace solo dos meses. La última actualización de software para el sistema operativo móvil introdujo widgets reales, la biblioteca de aplicaciones, video de imagen en imagen, una interfaz de usuario compacta para llamadas telefónicas y Siri, muchas mejoras para la aplicación Mensajes y más.

Recientemente, La Verdad Noticias reportó lel hallazgo del conocido filtrador de información especializada LeaksApplePro, en el que se reveló que la compañía de la manzana ya está desarrollando la siguiente actualización de su sistema operativo.

iOS 14.1 agregó reproducción de video HDR de 10 bits a fines de octubre, e iOS 14.2 trajo nuevos personajes emoji, fondos de pantalla y carga de batería optimizada para AirPods a principios de este mes. Apple está ahora en el proceso de sembrar versiones beta de iOS 14.3.

De momento, la información sobre iOS 15 debe ser tomada como un rumor, aunque de ser confirmada la noticia respecto al soporte en el iPhone 6 y iPhone SE, muchos usuarios se verán obligados a finalmente renovar o quedarse estancados.

