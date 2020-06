iOS 14 vs Android: Google lo hizo primero pero, ¿Apple lo mejora?

Ocurre todos los veranos la batalla entre Apple y Google: Apple presenta una nueva versión de iOS, y esa actualización incluye al menos una o dos características que tienen una sorprendente similitud con la que los usuarios de Android han disfrutado durante años.

Inevitablemente, los mismos argumentos cansados son arrastrados. O Apple es patético por tomar tanto tiempo para copiar Google, o Apple es indudablemente más inteligente porque esperó hasta que la función en cuestión pudiera hacerse correctamente, y su enfoque es más refinado que lo que Android tiene para ofrecer.

Como con la mayoría de las cosas en la vida, la respuesta real se encuentra en algún punto intermedio entre esos dos extremos.

En algunos aspectos, Apple ofrece legítimamente nuevas versiones de funciones que han sido exclusivas de Android durante años, y iOS 14 presenta algunas mejoras bienvenidas, en otros casos, Apple simplemente está probando con nuevas ideas, y el enfoque de Google sigue siendo el superior.

Para darle sentido a todo esto, hemos identificado seis áreas en las que el iOS 14 recién presentado toma prestado mucho de Android. Y, dado que tenemos la versión beta de desarrollador de iOS 14 y la versión beta pública de Android 11 en vivo en dos de nuestros dispositivos, podemos evaluar qué gigante tecnológico realmente lo hizo mejor en cada caso.

Aquí hay una mirada más cercana a algunas de las características idénticas en iOS 14 en comparación con las de Android.

iOS 14 frente a Android: Widgets

Este es el grande. Por supuesto, iOS ha tenido widgets desde hace algún tiempo; tal como está en iOS 13, residen en la vista Hoy, a la izquierda de su primera pantalla de inicio. Abarcan el ancho de la pantalla y tienes que desplazarte verticalmente para verlos a todos.

Históricamente, los widgets de iOS nunca se han comportado como los de Android, que pueden acomodar varios tamaños y ubicarse en la misma cuadrícula que los iconos de las aplicaciones en la pantalla de inicio. Pero todo eso está cambiando con iOS 14.

No solo los widgets en iOS 14 se sientan junto a las aplicaciones, sino que también vienen en una variedad de tamaños. En su mayor parte, no hay mucho que separe su comportamiento en iOS 14 del precedente establecido por Google al inicio de Android, aunque los widgets de Apple tienen algunos beneficios útiles y exclusivos.

El primero es que son apilables. Puede soltar una pila inteligente, que es una colección de widgets para diferentes aplicaciones en un espacio, en cualquier lugar de la pantalla de inicio, o puede arrastrar un widget a otro para crear una pila desde cero. Luego, puede deslizarse a través de la pila para ver el widget particular que necesita en ese momento, o puede permitir que iOS 14 use el contexto para determinar cuál es más útil para usted en ese momento. Ninguna de estas cosas es posible en Android 11, y el hecho de que el espacio para un widget pueda tener múltiples propósitos ayuda a mantener una pantalla de inicio más ordenada y menos ocupada.

Otra ventaja del enfoque de Apple es la forma en que edita la configuración de los widgets. La gente no suele hablar de esto, pero es una tarea absoluta en Android ajustar la configuración de un widget que ya ha colocado en su pantalla de inicio. Debe sumergirse en la aplicación particular a la que pertenece el widget, examinar su menú de configuración y encontrar la sección de widgets, que es un proceso diferente para cada pieza de software y cada vez más irritante si desea probar pequeños ajustes solo para ver cómo Mira.

Sin embargo, el enfoque de iOS 14 lleva adelante una de las grandes ideas de Apple del apogeo de OS X. Al igual que en el Panel de Mac de antaño, puede tocar un pequeño icono de información al editar un widget que cambia el widget en cuestión y ofrece opciones para ajustarlo directamente, allí mismo.

Finalmente, hay que decir: los widgets de iOS 14 solo se ven mejor en comparación con los de Android, que Google ha permitido languidecer en términos de forma y función. Los widgets de Android a nivel de sistema están marcados por diseños anticuados a diferencia de las experiencias ricas y coloridas que trae iOS 14, mientras que los desarrolladores de terceros en general tienden a ignorar el valor de desarrollar buenos widgets de Android.

Los widgets en Android también rara vez parecen cambiar. El widget de Google Calendar no encaja con el diseño actual de la aplicación, y el widget de reloj de Android original ha sido exactamente el mismo desde KitKat. De hecho, el único widget principal de Android que Google mejora con regularidad es At A Glance, que sirve dinámicamente citas, alertas de tráfico y el clima en una pequeña barra ordenada.

Realmente, la única ventaja que tienen los widgets de Android sobre iOS 14 es que pueden redimensionarse fácilmente una vez que los hayas colocado. En la versión beta del desarrollador iOS 14 inicial, debe eliminar un widget existente y reemplazarlo con uno de un tamaño diferente si desea que ocupe más o menos espacio en su pantalla de inicio. Pero eso es realmente lo único positivo para el método de Google, y es seguro decir que Apple ha empujado a Google a ponerse al día en su propio juego cuando se trata de widgets.

iOS 14 vs. Android: Biblioteca de aplicaciones

Apple tiene un nombre diferente para el lugar donde las aplicaciones se almacenan en iOS 14: se llama App Library y se encuentra a la derecha de todas las páginas de la pantalla de inicio. También agrupa de manera inteligente las aplicaciones según la categoría, en lugar de ofrecer páginas y páginas de aplicaciones sin un sistema de clasificación avanzado.

Ahora, hay una advertencia para esta ronda en particular, porque no hay una sola forma en que los cajones de aplicaciones de modelos OEM de Android. Stock Android y la iteración ligeramente personalizada de Pixel se basan en el enfoque más simple: una lista alfabética con una barra de búsqueda en la parte superior, encabezada por aplicaciones sugeridas basadas en el aprendizaje automático. Eso es bastante diferente de la táctica de Samsung con su interfaz One UI, donde tiene la opción de ordenar por alfabeto o un orden personalizado de su elección, y crear carpetas manualmente para las aplicaciones que decida agrupar.

El sistema de Samsung tampoco clasifica automáticamente las aplicaciones, como sí lo hace Apple. Y la precisión y la utilidad del esquema de categorización de Apple no serán del todo claras hasta que hayamos pasado más de unos pocos días con iOS 14. A primera vista, la lógica parece funcionar, aunque lleva un poco acostumbrarse, porque las agrupaciones de aplicaciones en la Biblioteca de aplicaciones ofrecen accesos directos para iniciar el software directamente, así como un "icono" adicional (compuesto por cuatro iconos de aplicaciones más pequeños) para ver el desbordamiento del software más allá de los primeros tres en una categoría. Visualmente, es un poco abrumador y poco intuitivo, aunque quizás sea algo que resultará útil a tiempo.

iOS 14 vs. Android: Traductor

El iPhone ahora tiene su propia aplicación de traducción, llamada Traducir, y puede realizar traducciones y transcripciones en vivo en el dispositivo sin hacer ping a un servidor para procesar todos los datos. Esa es una capacidad tremendamente poderosa, y un Android ha disfrutado por algún tiempo, gracias a Google Translate. iOS 14 también ofrece traducción dentro de Safari, que durante mucho tiempo ha sido una de las funciones más potentes de Chrome.

El problema para Apple es que Google ha estado en esto durante mucho más tiempo, por lo que Mountain View ha acumulado una gran cantidad de idiomas que se pueden traducir desde y hacia todos, todos almacenados localmente en el teléfono. Mientras que la traducción en el dispositivo iOS 14 supera los 11 idiomas, Google Translate actualmente incorpora 59.

Un intento de transcribir frases en inglés usando un nuevo iPhone SE con iOS 14 y un Pixel 4 con Android 11 en paralelo mostró que, si bien el software de Google es más rápido en la traducción de palabras sobre la marcha sin contexto, el de Apple finalmente puede producir una versión final resulta un poco más rápido.

La interfaz de la aplicación Traducir de Apple también es un poco más intuitiva, ya que cambia automáticamente al modo de conversación simplemente girando el dispositivo de lado. Eso es más conveniente que el modo de conversación de Google Translate, que habita en un espacio separado dentro de la aplicación y, por lo tanto, da un paso adicional para llegar. Sin embargo, tanto las aplicaciones de Apple como las de Google tienen la capacidad de escuchar frases en cualquier idioma simultáneamente, sin requerir que cada hablante presione un botón de micrófono para la transcripción en un idioma u otro.

iOS 14 vs. Android: Picture in picture

Los teléfonos de hoy tienen más que suficiente poder para hacer dos cosas a la vez, y eso es especialmente cierto para los iPhones de Apple. Así que ya es hora de que Cupertino se encuentre con sus rivales y habilite el video picture-in-picture que flota sobre aplicaciones y otro contenido en iOS 14.

En términos de software y la interfaz de usuario, el enfoque de Apple para picture-in-picture está bien pensado. Puede cambiar el tamaño de la ventana de imagen en imagen pellizcando o expandiendo con dos dedos, lo que no puede hacer en Android. También puedes deslizar el video para cuando quieras escuchar audio, pero no necesariamente quieres ver algo con toda tu atención.

La implementación de imagen en imagen de Android está atrasado en esas áreas, sin embargo, aún podría argumentar que es mejor, por una razón muy simple: soporte. Tal como está ahora, las capacidades de imagen en imagen de iOS 14 son extremadamente limitadas por la aplicación. YouTube no admite imagen en imagen en iOS, por ejemplo, y tampoco lo hace la reproducción de video a través de Safari. Apple TV Plus hace de imagen-en-imagen incorporan, que es grande si te gusta (y suscribe a) Apple TV Plus, pero bastante sentido si no lo hace.

Y así, Apple tendrá que trabajar con terceros para cerrar esta brecha y habilitar el video imagen en imagen en más lugares. Hasta que lo haga, no va a importar a muchos propietarios de iPhone.

iOS 14 vs. Android: Clips de aplicaciones

Hace unos años, Google introdujo una nueva clase de aplicaciones de Android llamadas Aplicaciones instantáneas. Estas aplicaciones se recortaron versiones de aplicaciones existentes más grandes, hechas para servir funciones específicas sin requerir instalación, y funcionan bien para ese propósito.

Los App Clips son la respuesta de iOS 14 a las aplicaciones instantáneas de Android, y están muy cortados de la misma tela. La principal diferencia entre App Clips y Instant Apps es menos su funcionalidad y más la forma en que puede encontrar y usar uno.

Apple prevé que los Clips de aplicaciones activen Clips de aplicaciones o enlaces enviados por amigos en Mensajes. El ejemplo perfecto son los pagos de estacionamiento: nadie quiere descargar una aplicación para un parquímetro que podrían usar una vez, por lo que escanea un código cerca de su puesto o toca una etiqueta NFC, y su iPhone lo enviará instantáneamente a la aplicación adecuada. Está autenticado con Iniciar sesión con Apple, lo que le ahorra la indignidad de pasar cinco minutos para crear una cuenta e, idealmente, puede pagar y ponerse en camino en un instante.

Es un marcado contraste con las aplicaciones instantáneas de Google, que han tenido problemas para ponerse al día simplemente porque son una solución a un problema que Google nunca se molestó en identificar. Las aplicaciones instantáneas no pueden ser activadas por enlaces de amigos o fuentes externas, o si pueden, nunca es así como se encuentran. En cambio, es más probable que encuentres una aplicación instantánea buscando una aplicación normal, ya sea en la búsqueda web de Google o en Play Store, y tocando el botón "Probar ahora" para darle un giro antes de descargar e instalar la aplicación completa. Y eso simplemente no es muy útil.

Además, debido a que las aplicaciones instantáneas no son tan útiles, los desarrolladores de aplicaciones de Android de terceros no han recurrido a la función en grandes cantidades. Una lista de las últimas aplicaciones instantáneas en el sitio web de desarrolladores de Android selecciona una serie de pequeños servicios y nuevas empresas de las que probablemente su usuario promedio nunca antes haya oído hablar y nunca necesitará una aplicación instantánea. Mientras tanto, a pesar de que la iniciativa de Apple solo está en su infancia, parece que los App Clips de iOS disfrutarán de mucho más soporte de marcas como Panera, ParkWhiz y Etsy.

iOS 14 vs.Android: Aplicaciones predeterminadas

Finalmente, llegamos a las aplicaciones predeterminadas y la capacidad de elegir la suya propia, una de las características más solicitadas por iOS de los usuarios avanzados, y algo que cualquier conversión de Android a iOS seguramente se pierde.

La libertad de personalizar las aplicaciones predeterminadas ha sido un elemento básico de la plataforma móvil de Google desde su inicio, y es muy apreciada porque le permite reemplazar una aplicación del sistema que no le gusta por una que sí lo hace, para servir al mismo propósito. Por ejemplo, si prefiere usar Outlook para el correo electrónico en lugar de Gmail, puede configurar Outlook como su cliente de correo electrónico predeterminado en su dispositivo Android, para que los borradores nuevos no se abran en Gmail de forma predeterminada, lo que no haría muy bien.

Apple, siempre preocupado por dirigir y seleccionar experiencias en sus productos, como era de esperar, nunca optó por permitir que los usuarios establezcan aplicaciones predeterminadas personalizadas antes. Sin embargo, eso está cambiando en iOS 14, al menos en dos aspectos pequeños.

Desafortunadamente, Apple tiene una configuración de aplicación predeterminada limitada para los navegadores web y los clientes de correo electrónico. Estas son posiblemente las dos categorías de aplicaciones más importantes para las que desea establecer su propio valor predeterminado, aunque están lejos de ser las únicas. Los reproductores de música, las galerías de medios y las aplicaciones de redes sociales (para plataformas que permiten aplicaciones de terceros, como Twitter) permanecen restringidas a los valores predeterminados del sistema de Apple o al software oficial asociado con ese tipo de enlace.

Vale la pena señalar en este momento que Apple ejecuta su propio servicio pago de transmisión de música y plataforma de fotos de almacenamiento en la nube, y realmente preferiría que los usara y no se refiriera a los viejos Spotify o Google Photos.

Aquí hay una conversación obvia sobre las leyes antimonopolio y cuánto control debe tener un fabricante de plataformas sobre el software que usan sus clientes. Pero a primera vista, el enfoque de iOS 14 para las aplicaciones predeterminadas es peor que el de Android. No otorga a los usuarios la misma libertad, que es el objetivo de los controles de aplicaciones predeterminados en primer lugar. Estamos contentos de que Apple esté comenzando a entretener la idea, solo esperemos que haga lo mejor para los propietarios de iPhone y la expanda activamente en el futuro.

iOS 14 frente a Android: Outlook

Es cierto que Google hizo todo lo anterior primero en Android y, en algunos casos, lo hizo muy bien desde el principio. Dicho esto, todavía se puede reconocer ese hecho, mientras que también reconoce que Apple ha mejorado en algunas de estas ideas.

Los widgets de iOS 14 se sienten más premium y son dinámicos de una manera que los de Android no lo son. La biblioteca de aplicaciones es posiblemente más intuitiva que una lista alfabética tonta, y los App Clips son una gran idea precisamente porque Apple ha descubierto un método mejor y más visible de distribuirlos para que realmente tengan la oportunidad de ahorrarle tiempo.

Pero en otras áreas, Apple no ha ido lo suficientemente lejos. Traducir es muy fácil de usar y se ve y se siente realmente bien, pero está limitado en términos de los idiomas que admite en el lanzamiento. Del mismo modo, la experiencia de video de imagen en imagen en iPhone es técnicamente sólida, pero aún no es compatible con las aplicaciones de video que la gente usa. Y el enfoque poco entusiasta de Apple para configurar aplicaciones predeterminadas es tan limitante como está retrasado.

Quizás Apple pueda abordar algunas de estas deficiencias para cuando se lance la versión completa de iOS 14 este otoño. Sin embargo, estos son problemas reparables, y si no se abordan en los próximos tres meses, esperamos que sean un área continua de mejora para iOS en lanzamientos sucesivos. ¿Y quién sabe? ¿Tal vez Google los copiará?