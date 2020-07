iOS 14: Así funciona la nueva app Translate de Apple que traduce en 11 idiomas

En la más reciente actualización a iOS 14, Apple añadió una nueva aplicación de traducción llamada Translate que cuenta con algunas útiles características que pueden servir tanto para aprender un nuevo idioma como al intentar hablar con otra persona que habla una lengua distinta.

La aplicación Translate tiene una interfaz simple y fácil de usar que permite seleccionar idiomas para traducir desde y hacia la parte superior, así como opciones para escribir (o pegar) texto para traducir o hablar en voz alta después de tocar la opción de micrófono.

Las traducciones se muestran en texto grande, con la frase original en negro y la traducción en azul. El iPhone puede hablar en voz alta cuando se toca el botón de reproducción para que pueda obtener la pronunciación correcta o reproducir la traducción a alguien que hable un idioma diferente.

Ya puedes usar tu iPhone como traductor

La aplicación puede traducir hacia y desde árabe, chino continental, inglés (EE. UU. Y Reino Unido), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso y español.

La nueva app de Apple será la competencia directa de Google Translate para móviles

Con la traducción por voz, se puede tocar el micrófono y pronunciar una frase en voz alta para traducirla al idioma de destino. Por ejemplo, si seleccionó inglés y español como idiomas elegidos y pregunta "¿Dónde está el baño?" la aplicación proporcionará la respuesta adecuada: "Where is the bathroom?"

El usuario puede hablar en cualquiera de los idiomas admitidos y traducir el idioma hablado a cualquiera de los otros idiomas. Traducir funciona con frases simples u oraciones largas y discursos.

Las traducciones de texto se pueden escribir en la aplicación Traducir, que es útil si necesita pegar algo de un sitio web o documento para una traducción. Para ingresar texto, simplemente debes tocar la frase "Ingresar texto" en la aplicación y se abrirá en una interfaz donde puede escribir algo o pegarlo con un toque.

Puedes escribir una sola oración o pegar en largos párrafos de texto, con la aplicación Traducir capaz de traducir todo en su totalidad con una traducción hablada que se puede reproducir para que pueda escuchar la pronunciación.

El modo de conversación es una pequeña característica que te permite chatear de ida y vuelta con alguien que habla otro idioma. Para llegar al modo de conversación, simplemente gire el ‌iPhone‌ al modo horizontal.

En el modo de conversación, el ‌iPhone‌ escucha ambos idiomas y puede traducir directamente entre ellos. Mientras conversa con alguien, solo debes asegurarte de tocar el botón del micrófono cuando cada persona hable y el ‌iPhone‌ traducirá la conversación de cada persona en su idioma.