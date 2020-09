Asistente de Google recibirá su propia versión de accesos directos de Siri

El Asistente de Google está obteniendo su propia versión de Siri Shortcuts

Google ha actualizado silenciosamente Assistant (a través de Android Police) en Android para incluir una nueva interfaz de accesos directos. De manera similar a los accesos directos de Siri en iOS, estos permiten al usuario asignar comandos personalizados a aplicaciones y acciones que interactúan con el Asistente de Google.

Podrás encontrar la nueva pestaña Accesos directos en la pestaña Servicios (o desplazándote hacia abajo hasta Accesos directos si tienes la nueva interfaz de configuración del Asistente con desplazamiento alfabético).

Una vez en la pestaña, verás una lista de aplicaciones que ofrecen accesos directos y cuáles son esos accesos directos. Google también te mostrará los accesos directos recomendados según las aplicaciones que usas con frecuencia. Cuando tocas una aplicación, también podrás seleccionar y agregar esos accesos directos a tu Asistente. A partir de ahora, es compatible con muchas aplicaciones convencionales, incluidas Twitter, WhatsApp, Snapchat, etc. No todos esos comandos son útiles. Los accesos directos opcionales de WhatsApp no son particularmente comunes, mientras que Snapchat solo ofrece una opción. Sin embargo, es un comienzo.

Aprovecha las nuevas funciones del Asistente de Google

El objetivo del Asistente es acelerar las tareas en tu teléfono usando tu voz y lenguaje natural. Los accesos directos aceleran esto al permitirle elegir frases desencadenantes que son más fáciles o más rápidas de decir para las acciones de tu elección.Si usas el Asistente de Google mucho verbalmente, no hay duda de que los accesos directos, configurados correctamente, podrían ayudar a acelerar tu flujo de trabajo.

