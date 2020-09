Zuckerberg interviene en conflicto sobre racismo entre empleados de Facebook

Mark Zuckerberg presuntamente intervino en un debate entre empleados de Facebook acerca del racismo y la violencia policial, luego de que uno de sus trabajadores publicó un mensaje en defensa de la aplicación de la justicia en Estados Unidos.

El mensaje del empleado defendía a los “agentes de la ley bien intencionados que habían sido víctimas de la conformidad de la sociedad con una mentira", hecho que en sí mismo propició la actual disputa sobre el conflicto entre la policía y el racismo.

De acuerdo con un reporte de The Daily Beast, el autor argumentó que las agresiones por parte de agentes de la policía se producen a menudo cuando las víctimas se encuentran bajo la influencia de drogas o por no obedecer las órdenes de los oficiales. Agregó que el sistema penal no se basa en prejuicios raciales y que el racismo no es el detonante de los tiroteos policiales.

El gigante de las redes sociales enfrenta críticas por sus pobres reacciones a los discursos de odio dentro de su plataforma principal

Empleado de Facebook defendió a tirador de Kenosha

El mensaje fue publicado poco después de que Kyle Rittenhouse, de 17 años, fue acusado por múltiples cargos de homicidio después de haber asesinado a dos manifestantes contra la brutalidad policial en la ciudad de Kenosha, tras la muerte violenta de Jacob Blake a manos de un policía local.

Los comentarios en la publicación hicieron crecer la discusión al punto que que el propio director ejecutivo de Facebook intervino con un comunicado dirigido a los trabajadores que comentaron la publicación.

Empleados de Facebook están furiosos con Mark Zuckerberg, quien admitió durante una reunión que cometieron un "error operativo" al no eliminar el "llamado a las armas" de un grupo de milicias antes de las protestas en Kenosha. Mark, murió gente por tu error #DeleteFacebook pic.twitter.com/jXWVIJOVYa — CNI - Centro de Noticias Internacionales (@CNI_Noticias) August 29, 2020

"Diseñamos nuestra política de comunicación respetuosa para permitir que las personas discutan puntos de vista muy diferentes ... pero estoy preocupado de que algunas personas estén haciendo eso sin apreciar el impacto que sus palabras están teniendo en nuestra comunidad negra ", dijo Zuckerberg citado por Daily Beast.

Te puede interesar:Mark Zuckerberg señaló a TikTok como amenaza ante el gobierno de Estados Unidos

Al parecer, Zuckerberg anunció a los empleados de Facebook que se crearán nuevos canales de comunicación interna para que los empleados compartan opiniones acerca de este tipo de temas sin que los resultados se vuelvan públicos en grupos abiertos.