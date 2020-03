Zoom te espía cuando lo usas en iOS y le manda tus datos a Facebook sin avisar

Desde que gran parte de la población se encuentra en distanciamiento social, las apps para videollamada se han vuelto muy populares, tal es el caso de Zoom, que a raíz de esta situación ha incrementado radicalmente el número de descargas para todo tipo de dispositivos que lo soporta, desgraciadamente, se ha encontrado que recopila información de los usuarios de iOS, misma que termina en manos de Facebook.

Zoom para iOS es la app que no declara uso de datos

El portal especializado Motherboard ha descubierto que la app de Zoom para iOS recaba información de los usuarios y se la hace llegar a Facebook sin que ellos tengan conocimiento aún si que hayan ingresado con las credenciales de la red social.

Desafortunadamente esta práctica dentro de las apps es muy común, sin embargo cuando lo hacen, deben acotarlo en el aviso de privacidad, acción que Zoom no ha tomado, haciendo de esta situación algo turbio a pesar de no tener ninguna aparente relación con Facebook.

Aunque el aparentar que no tiene una relación con Facebook, no implica que Zoom no sea ‘socio’ de alguna manera, y es que existe un motivo para estas prácticas, y es monetizar por medio de anuncios, algo que como mencionamos antes, no es nada extraño.

Zoom envía datos a Facebook

El portal Motherboard explica que cada vez que los usuarios abren la app en iOS, Zoom hace llegar algunos datos a facebook, dicha información incluye el proveedor de la red, zona horaria, ciudad de la conexión así como el identificador de dispositivo único, la intención es mostrar anuncios personalizados.

La situación con Zoom es que dentro de su aviso de privacidad no hace la mención que Facebook obliga a hacer pública a los desarrolladores con respecto al uso y envío de datos de los usuarios, mención que se especifica en el kit de desarrolladores que reciben por parte de la red social cuando inician relación comercial.

Extrañamente, Zoom sólo menciona a Facebook en sus políticas de esta forma,“Información del perfil de Facebook (cuando use Facebook para iniciar sesión con el fin de usar nuestros productos o con el fin de crear una cuenta para nuestros productos)”.

Facebook obliga a los desarrolladores informar el uso de datos a los usuarios

TE PUEDE INTERESAR: Robot es capaz de detectar si alguien se ahoga en una alberca

Algo que deja muchas dudas es que en el caso de la mención a Google en las políticas de privacidad de Zoom, entidad que también obliga a los desarrolladores a declarar dicha práctica a los usuarios, situación que hace preguntarnos el porqué con Facebook no es así, “Nuestros proveedores de servicios externos y socios publicitarios (por ejemplo, Google Ads y Google Analytics) recopilan automáticamente cierta información sobre usted cuando utiliza nuestros productos”.