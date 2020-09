Zoom se actualiza, corrige errores y permite cambiar el fondo en videollamada

Zoom se ha popularizado en los últimos meses por ser una de las principales apps de videoconferencia durante la pandemia de COVID-19, y la plataforma agrega ocasionalmente nuevas funciones para sus usuarios, tal como ocurrió esta semana, Zoom para Android recibió una actualización con algunas funciones nuevas y correcciones, incluida la compatibilidad con el fondo virtual.

La versión de Zoom v5.3 para Android añadió algunas correcciones de errores, por lo que se resolvieron un buen número de problemas, así como algunos ajustes en las funciones, sin embargo lo más importante es que hay dos funciones clave que beneficiarán directamente a los usuarios.

Por un lado, la pantalla compartida a través de Zoom en Android ahora también permite compartir audio desde el dispositivo, lo que significa que puede compartir videos sin interferencia del micrófono.

La actualización v5.3 de Zoom para Android trae muchas novedades

Actualización de Zoom para Android

Sin embargo, la mayor adición es la llegada del soporte de fondo virtual en Android, el cual ha sido una característica popular de Zoom, ya que muchos trabajan desde casa, y en ocasiones solo se tienen segundos para ocultar una habitación desordenada y cambiarla por un paisaje impresionante o cualquier imagen que desee.

La función de fondo virtual de Zoom para Android tiene solo una restricción, actualmente sólo admite imágenes y no videos como es el caso de la app de escritorio.

En el lado negativo de la actualización, las Chromebook ya no son compatibles con la app para Android de Zoom, aunque la razón no está clara, lo único que se sabe es que ya no es posible descargar Zoom desde Play Store en un Chromebook.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Zoom colapsa en pleno regreso a clases! Reportan fallas este 24 de agosto

En cuanto a las novedades y correcciones de Zoom para Android, aquí está la lista: