Zoom conocía sus problemas de seguridad desde hace tiempo pero no hizo nada| MATTIA SEDDA/EPA-EFE/Shutterstock

Según han declarado diversos excolaboradores de Zoom, las vulnerabilidades que le han aquejado en las últimas semanas habían sido identificadas desde hace más de dos años, sin embargo no se tomó ninguna acción por parte de la empresa.

Zoom ha sido víctima de múltiples problemas

Desde que se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, millones de personas alrededor del planeta comenzaron a utilizar diversas herramientas de comunicación por diversas razones, laborales o personales, y una de estas soluciones fue usar la plataforma Zoom, que a partir de la cuarentena ha tenido una popularidad nunca antes vista en su historia, sin embargo por la misma razón es que ha tenido diversos problemas de seguridad y privacidad que no ha sabido afrontar, porque son problemas que ya eran conocidos por la misma empresa desde hace tiempo y en ningún momento se tomaron cartas en el asunto.

Hace tan solo unas semanas, se empezaron a difundir testimonios de personas y empresas que han sufrido interrupciones en las reuniones virtuales por personas que no tienen ningún tipo de relación con los participantes, conferencias completas que han ido a parar a la web y las credenciales de usuarios de la plataforma Zoom que se comercializan en el mercado negro.

Zoom conocía sus problemas

Dispositivos Apple han presentado más vulnerabilidades

Una publicación de The New York Times cuenta la historia de ingenieros que trabajaron en Dropbox, quienes aseguran que las vulnerabilidades de Zoom se conocían desde hace dos años o más, pero Zoom no modificó sus estándares de seguridad en el momento.

También se hace mención de la forma en la que se identificaron los problemas de seguridad de Zoom, en 2019 dos piratas informáticos provenientes de Australia fueron a Singapur con el fin de asistir a una competencia patrocinada por Dropbox, lo que les llevó a hackear Zoom, la plataforma de videoconferencia utilizado por gran parte de los empleados de la compañía.

De esta forma es que se dieron cuenta de una importante vulnerabilidad de seguridad en el software de Zoom, mismo que da la oportunidad a los atacantes de controlar de forma computadoras Mac de algunos usuarios, por lo que Dropbox decidió estar al pendiente de las medidas de seguridad aplicadas por Zoom, además instauró un programa de recompensas a quien pudiera encontrar más vulnerabilidades de la plataforma Zoom.

El primero de Abril, el director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, declaró que la plataforma se dedicaría de tiempo completo a reforzar la seguridad y a modificar las prácticas de privacidad, dándose un plazo total de 90 días para lograrlo.

A pesar de todo, Zoom sigue siendo muy popular

TE PUEDE INTERESAR: La app de videollamadas Zoom “no vende datos de sus usuarios”

También hizo pública la estrategia que implica recompensar a quienes puedan encontrar más vulnerabilidades dentro de Zoom, y de esta forma poder enfrentar los problemas que han estado apareciendo a raíz de su popularidad.