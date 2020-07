ZeRo, el famoso streamer es vetado de Twitch por escándalo sexual con menores

A pesar de no haber transmitido en Twitch desde 2019, ZeRo fue expulsado en la ronda de suspensiones más reciente, debido a los escándalos sobre su conducta inapropiada con menores de edad.

Gracias al esclarecimiento de algunas noticias acerca de comportamientos inapropiados dentro de la comunidad de Smash Bros, el streamer Gonzalo "ZeRo" Barrios ha sido bloqueado de Twitch por un período indefinido.

Esta prohibición se suma a su destitución de Facebook Gaming y Tempo Storm, posterior a sus declaraciones en las que admitió haber mandado mensajes sexualmente explícitos a menores, a pesar estar previamente al tanto sobre la edad de una de las usuarias con las que tenía interacciones.

Gonzalo Barrios 'ZeRo' fue bloqueado en Twitch

Twitch castiga a los streamers

A partir de entonces, han salido a la luz acusaciones adicionales sobre su comportamiento inapropiado con otras usuarias de la llamada Comunidad Smash, de la que ahora Zero ya no forma parte.

Este tipo de restricciones a menudo son algo volátiles, y se permite que delincuentes como Guy Beahm (también conocido como Dr. Disrespect) regresen, a pesar de romper las pautas de la comunidad al transmitir desde un baño en E3, una acción que también era potencialmente ilegal. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado a una prohibición temporal de transmitir en Twitch.

Sin embargo, parece que estos días están llegando a su fin, ya que hemos visto a Twitch comenzar a bloquear algunos de los canales más infames en su plataforma, incluido el Dr. Disrespect una vez más, esta vez sin un plazo explícito.

Hasta el momento, parece que ZeRo está recibiendo el mismo trato, a pesar de que la duración de este castigo no esté confirmada como permanente. Después de que salieron a la luz acusaciones adicionales, el transmisor eliminó sus tweets y abandonó las redes sociales, lo que significa que es posible que no obtengamos información de él, al menos a corto plazo.