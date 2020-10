Youtube vuelve a habilitar la función picture in picture para navegadores iOS 14

Los usuarios de iOS 14 tienen nuevas y buenas noticias, y es que el sitio web de YouTube vuelve a ser compatible con el modo de picture in picture (PiP) para los iPhone de Apple,. Esta es una gran noticia ya que la función desapareció misteriosamente el mes pasado y muchos usuarios comenzaron a quejarse por la situación, incluso se pensó que podría tratarse de una estrategia de Youtube para obligar a los usuarios a suscribirse a su servicio premium.

Ahora es posible habilitar la función picture in picture tanto en Safari como en navegadores de terceros, siendo los más populares Chrome o Firefox; la idea de esta función es la de expandir un video para reproducirlo en pantalla completa y luego pulsar el ícono de picture in picture en la parte superior izquierda de la interfaz.

Picture in Picture ya funciona en iOS 14

De esta forma se es libre de minimizar el navegador y usar otras aplicaciones mientras el video continúa su reproducción, además de que también puede deslizar la ventana PiP hacia un lado si solo se desea escuchar el audio sin que el video obstruya la pantalla.

El soporte de picture in picture a nivel de sistema operativo se agregó como una nueva característica en iOS 14, pero poco después dejó de funcionar en el sitio web de YouTube para usuarios de iPhone, aunque continuó funcionando para los usuarios que contaban con suscripción a YouTube Premium, y hay que aclarar que también funciona para usuarios de iPad.

TE PUEDE INTERESAR: Trucos/comandos en Youtube para manejar el video sin mouse, fácil, genial y práctico

Si bien la picture in ahora funciona en los navegadores, no está disponible en la propia aplicación de YouTube, donde MacRumors señala que la función nunca ha sido compatible y como es de esperarse, es posible reproducir videos en segundo plano a través de la aplicación YouTube, pero solo si tiene una suscripción a YouTube Premium. 9to5Mac informó que el servicio recientemente probó un modo de picture in picture en su app para iOS, pero no se han hecho anuncios oficiales.