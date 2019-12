YouTube va avanzando en su lucha contra los videos inapropiados

En los más recientes años, las mayores quejas que ha recibido YouTube han sido en cuanto a la recomendación de videos que se encuentran en la línea entre lo aceptable y lo prohibido por su normativa. Muchos usuarios han lanzado críticas de cómo funciona el algoritmo de sugerencias, ya que se han presentado situaciones en las que menores hallan contenido inapropiado para su edad. No obstante, todo parece indicar que las modificaciones recientes están funcionando correctamente.

El pasado junio del año en curso, la plataforma dio a conocer importantes cambios al algoritmo de recomendación de videos, haciendo posible que las personas contaran con un mayor manejo sobre el contenido que quieren ver. Después de casi medio año en funcionamiento, ahora YouTube asegura que ha conseguido disminuir en un 70% el tiempo de visualización de material inadecuado. Sin embargo, la estadística solo se aplica cuando los usuarios no están suscritos a los canales que comparten este tipo de contenido.

De acuerdo a la empresa, durante 2019 se han llevado a cabo más de 30 cambios a la recomendación de videos. También humanos intervienen en la moderación de los mismos, lo que hace posible a un sistema de aprendizaje automático el análisis de patrones que pudieran apoyar a identificar otros contenidos que violan las reglas. Lo cierto es que también hay intervención de expertos en temas concretos, como la medicina, para que la clasificación sea más acertada.

YouTube va avanzando en su lucha contra los videos inapropiados

"Cada video evaluado recibe hasta nueve opiniones diferentes y algunas áreas críticas requieren expertos certificados. Por ejemplo, los médicos brindan orientación sobre la validez de los vídeos sobre tratamientos médicos específicos para limitar la propagación de información médica errónea. Según el aporte de los evaluadores, utilizamos sistemas de aprendizaje automático bien probados para construir modelos".

Cabe mencionar que un problema que enfrente YouTube es su criterio para definir que un video no viola sus normas. En varias ocasiones han dicho que los moderadores siempre hacen un análisis del contexto del material, por lo que una frase ofensiva no siempre será un video prohibido. Han tomado como oportunidad este informe para aclarar que su servicio busca que todas las voces sean escuchadas, incluso las que no comparte la mayoría del público.

"Nada es más importante para nosotros que garantizar que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Seguimos enfocados en mantener ese delicado equilibrio que permite que florezcan diversas voces en YouTube, incluidas aquellas con las que otros no estarán de acuerdo, al mismo tiempo que protegemos del contenido dañino a los espectadores, creadores y el amplio ecosistema".

TE PUEDE INTERESAR: Qualcomm Snapdragon incursiona en la tecnología 5G

Parte de las modificaciones implementadas tienen relación con las fuentes que respaldan la información. Por ejemplo, el video de un medio con mayor reputación y prestigio cuenta con más opciones de ser recomendado, ya que anteriormente se sabe que los datos que brinda son confiables. Esto impide que se masifiquen las noticias falsas o erróneas, especialmente las relacionadas con un acontecimiento reciente.

Síguenos en Instagram