YouTube redujo la resolución de sus videos en todo el mundo

Para no saturar la red con tantas personas que se conectan alrededor del mundo, por esta razón YouTube anunció que a partir de ahora y durante 30 días reducirá la resolución de vídeo predeterminada en todo el mundo y de esta manera no afectar a las personas que se mantienen informados a través del internet.

Sin embargo, no se generaliza que sean para todas las plataformas, sino solo para Youtube que cuenta con contenidos en HD y por la tanto ahora estarán a 480p. De todos modos, los usuarios continuarán teniendo la opción de elegir resoluciones más elevadas como 1080p o superiores, si así lo desean. Par eso tendrán que recurrir al menú de ajustes y hacer el cambio de forma manual.

Oficinas de YouTube

“Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos y los operadores de redes en todo el mundo para hacer nuestra parte y minimizar la carga que hay en el sistema durante esta situación sin precedentes”, dijo la compañía en un comunicado a Bloomberg.

La empresa de contenidos de videos más importante del mundo, como lo es YouTube, tomó la decisión de disminuir a resolución de lo videos reproducción en todo Europa desde el pasado viernes. Esa medida no es exactamente igual a la enunciada ahora, ya que en Europa los usuarios no cuentan con la opción de modificar manualmente la calidad para ver en resoluciones superiores y como se había mencionado no saturar la red.

Redes sociales

A este tipo de medidas tambiñen se unieron Apple TV y Netflix también redujeron el bitrate de sus servicios en estos días, en Europa y otras regiones. Desde la compañía de streaming dirigida por Hastings, anunciaron que esta medida ayudaría a reducir la cantidad total de ancho de banda utilizada en un 25%.

De esta manera las plataformas sociales se unieron, tal como lo hicieron Facebook e Instagram también dijeron que van a reducir la resolución en bits de los videos que se publican en sus plataformas. Cabe mencionar, que esta medida se empezó a hacer en Argentina y el resto de América Latina, ya la venían implementando otras plataformas desde hace unos días en Europa, por el mismo motivo.