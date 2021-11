YouTube rechaza los 'no me gusta' y oculta los recuentos públicos

YouTube ha anunciado que ocultará los recuentos de que el público no les gusta los videos en todo su sitio, a partir de hoy. La compañía dice que el cambio es para evitar que los creadores más pequeños sean blanco de ataques de disgusto o acoso, y para promover "interacciones respetuosas entre espectadores y creadores".

El botón de no me gusta seguirá ahí, pero será para comentarios privados, en lugar de avergonzar en público.

Este movimiento no es inesperado. En marzo, YouTube anunció que estaba experimentando ocultando los números de disgusto del público, y los creadores individuales han tenido durante mucho tiempo la capacidad de ocultar calificaciones en sus videos.

Pero el hecho de que el recuento de aversiones desaparecerá para todos (gradualmente, según YouTube) es un gran problema: los espectadores están acostumbrados a poder ver la proporción de me gusta y no me gusta tan pronto como hacen clic en un video y pueden usar ese número para decidir si continuar mirando.

La plataforma de videos decidió remover el contados público de 'no me gusta'.

Ahora, eso ya no será una opción, pero podría cerrar un vector de acoso.

YouTube dice que cuando probó ocultar números de disgusto, era menos probable que las personas usaran el botón para atacar al creador; comentar "Solo vine aquí para desagradar" fue aparentemente menos satisfactorio cuando en realidad no puedes ver que el número aumenta.

Sin embargo, ese comportamiento puede continuar hasta cierto punto, ya que los creadores podrán ver los números de aversión para su propio video en YouTube Studio.

La compañía dice que esto aún permite que los espectadores bien intencionados dejen comentarios privados a los creadores de contenido o utilicen "No me gusta" para ajustar las recomendaciones de video del algoritmo.

Otras redes sociales también han dado a los usuarios la opción de ocultar las métricas de calificación: Instagram y Facebook te permiten ocultar los recuentos de me gusta si quieres evitar la posible presión social que conlleva que tu principal medida de éxito en la plataforma se muestre a todos.

No es exactamente una comparación perfecta: la cantidad de Me gusta que obtiene su video de YouTube seguirá siendo pública (si deja activadas las calificaciones públicas) e Instagram aún no ha desactivado los Me gusta en todo el sitio, pero muestra una creciente preocupación por qué datos los creadores tienen acceso a los datos a los que tienen acceso sus audiencias.

¿Decisión esconde ‘tropiezo’ de YouTube?

El hecho de que los recuentos de aversión se conviertan en privados podría ayudar a ocultar una parte vergonzosa de la historia de YouTube: el video que menos me gusta en todo el sitio es el Rewind de la empresa de 2018.

Ese video de resumen en particular provocó tanta ira que YouTube anunció recientemente que los videos anuales de Rewind fueron cancelados.

También existe el argumento de que no poder ver los "No me gusta" del público podría hacer que los usuarios vean un video que no sea muy bueno: una disculpa poco sincera, tal vez, o un contenido de apariencia informativa que termine siendo un anuncio.

Aún así, el argumento de YouTube de que quiere proteger a los creadores más pequeños de las multitudes que no les gustan o del acoso es difícil de argumentar.

Es fácil imaginar soluciones alternativas para algunas de las otras ideas que surgieron para combatir ese comportamiento, que incluían solicitar información adicional sobre por qué no te gustaba el video o desactivar el botón No me gusta hasta que hayas visto una cierta cantidad del video.

En cambio, las personas que dejan "No me gusta" lo harán solo para los ojos del creador, y gritar al vacío no es lo mismo que abuchear públicamente.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de YouTube como que canceló videos Rewind de lo mejor del año para siempre.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.