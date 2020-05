YouTube lanza "Capítulos", una de las funciones más esperadas

YouTube dio a conocer unos meses atrás una nueva función de nombre Capítulos, con la cual haría mucho más fácil la navegación en los videos debido a que un usuario podría encontrar de manera sencilla la parte del video que desea ver en vez de estar adivinando o adelantando 10 segundos varias veces hasta hallar la parte que busca.

Estos capítulos son ideales en videos largos de reseñas o tutoriales en donde los usuarios posiblemente solo entraron a ver un video para conocer la parte en la que tienen interés, bien, si es la segundo o tercera vez que lo miran, entonces para conocer exactamente las instrucciones o proceso que deben hacer (en caso de que sea un tutorial) para lograr su cometido.

En videos de conciertos que tienen una duración de más de 1 hora estos capítulos también son de gran apoyo a causa de que puedes pasar a la canción que más te gusta o brincar entre temas en vez de estar esperando a que llegues a esa parte especial.

YouTube empezó a lanzar esta característica poco a poco desde el mes de abril, pero este día ya se encuentra disponible de forma oficial para todos los usuarios en dispositivos móviles y computadoras.

¿Bueno o malo para creadores en YouTube?

La realidad es que podría ser malo para los creadores que podrían ver perjudicado el tiempo de reproducción de sus videos, no obstante, YouTube contempla que esta función ofrece muchos beneficios, pues hasta dicen haber hecho una investigación de campo para conocer cómo es que los usuarios interactúan con la plataforma.

Se debe tomar en cuenta que no todos los videos cuentan con la función de Capítulos pues a diferencia de muchas otras funciones de la plataforma que llegan con aprendizaje automático, los capítulos por el momento no se establecen de manera automática, por lo que no todos los videos de la plataforma los van a tener (al menos por el momento no).